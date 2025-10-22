Video: स्कूटी चलाना सिख रही थी लड़की, पूरा दबा दिया एक्सीलरेटर, उछलकर सड़क पर गिरी

Rajasthan News: राजस्थान के अलवर जिले के खेड़ली रेल गांव से एक दुखद घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक लड़की की नई एक्टिवा का बैलेंस बिगड़ गया और वह सीधा सड़क किनारे टकरा गई. यह हादसा तब हुआ जब लड़की का भाई उसे एक्टिवा चलाना सिखा रहा था और लड़की ने गलती से एक्सीलरेटर ज्यादा दबा दिया, जिसके चलते स्कूटी का बैलेंस बिगड़ गया और इतना खतरनाक हादसा हो गया.

स्कूटी लेकर सीधा सड़क किनारे पलट गई लड़की

बता दें कि धनतेरस के शुभ अवसर पर लड़की ने नई एक्टिवा ली थी और दीवाली के दिन वो अपने भाई से स्कूटी चलाना सिख रही थी. लड़की और उसका भाई सुनसान जगह पर स्कूटी चलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी लड़की ने अचानक से ज्यादा एक्सीलरेटर दबा दिया, जिसके कारण स्कूटी का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया और लड़की स्कूटी लेकर सीधा सड़क किनारे पलट गई.

अलवर के खेड़ली रेल गांव में युवती ने धनतेरस को नई एक्टिवा ली थी और दीपावली के दिन भाई सीखा रहा था अचानक एक्सीलरेटर ज्यादा दब गया.. pic.twitter.com/hDwTdoNjP4 — Ashok Shera (@ashokshera94) October 22, 2025

ये पूरी घटना वहां पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें साफ तौर पर देखा गया है कि लड़की स्कूटी से उछलकर दूर जाकर गिरी और स्कूटी भी बुरी तरह सड़क किनारे टकरा गई.

हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हुई

हादसे की गंभीरता सीसीटीवी में साफ देखी गई है. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. लोग दौड़कर लड़की की मदद करने आगे आए. हादसा इतना भयावह था कि लड़की की नई स्कूटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देख हर कोई चौंक गया है. हादसा इतना खतरनाक है कि जो भी इसका वीडियो देख रहा है उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं.