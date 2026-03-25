राजस्थान: '5 मिनट में खत्म कर देंगे...', गैंगस्टर की धमकी से व्यापारी में दहशत, मामला दर्ज

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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan News: '5 मिनट में खत्म कर देंगे...', गैंगस्टर की धमकी से व्यापारी में दहशत, मामला दर्ज

Rajasthan News: '5 मिनट में खत्म कर देंगे...', गैंगस्टर की धमकी से व्यापारी में दहशत, मामला दर्ज

Rajasthan News In Hindi: कुचामन के एक व्यापारी को गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग की ओर से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. 22 मार्च को फिर फोन कर 5 मिनट में खत्म करने की चेतावनी दी गई.

By : मुबारिक खान | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 25 Mar 2026 02:10 PM (IST)
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राजस्थान में गैंगस्टर्स का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है. कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा गिरोह की ओर से एक व्यापारी को लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं. ताजा मामला कुचामन सिटी के एक व्यापारी से जुड़ा है, जिसे एक बार फिर फोन कर धमकाया गया है कि 5 मिनट का मौका मिला तो तेरा खेल खत्म कर देंगे. इस धमकी के बाद व्यापारी और उसका परिवार दहशत में है.

जानकारी के मुताबिक, इसी व्यापारी को करीब डेढ़ महीने पहले भी वॉट्सऐप कॉल और वॉइस नोट के जरिए धमकी दी गई थी. उस समय गैंगस्टर्स ने मोटी रकम की फिरौती मांगी थी और पैसा नहीं देने पर जान से मारने की बात कही थी. व्यापारी ने तब कुचामन थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी और सुरक्षा की मांग की थी.

22 मार्च को फिर आया धमकी भरा फोन

अब 22 मार्च को एक बार फिर उसी व्यापारी को कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को गैंग से जुड़ा बताया और कहा कि उसकी पूरी रेकी कर ली गई है. धमकी में साफ कहा गया कि “तुझे जहां मौका मिलेगा, वहीं खत्म कर देंगे.” इस बार धमकी और भी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है.

धमकी देने वालों ने यह भी कहा कि पुलिस सुरक्षा भी उसे नहीं बचा पाएगी. उन्होंने दावा किया कि व्यापारी की हर गतिविधि पर उनकी नजर है. इस तरह की बातों से साफ है कि गैंगस्टर्स खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, जिससे इलाके में डर का माहौल बन गया है.

जयपुर में मामला दर्ज, पुलिस जांच में जुटी

लगातार मिल रही धमकियों के बाद व्यापारी ने जयपुर के बनीपार्क थाने में मामला दर्ज कराया है. शिकायत में रोहित गोदारा, राहुल फतेहपुरिया और वीरेंद्र चरण के नाम शामिल किए गए हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द कार्रवाई होगी.

कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

प्रदेश में लगातार व्यापारियों को इस तरह की धमकियां मिलना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है. बताया जा रहा है कि कई गैंगस्टर विदेश में बैठकर इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे पुलिस के लिए कार्रवाई करना और मुश्किल हो जाता है. फिलहाल व्यापारी और उसका परिवार डरे हुए हैं और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 25 Mar 2026 02:10 PM (IST)
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RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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