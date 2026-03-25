राजस्थान: '5 मिनट में खत्म कर देंगे...', गैंगस्टर की धमकी से व्यापारी में दहशत, मामला दर्ज

राजस्थान में गैंगस्टर्स का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है. कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा गिरोह की ओर से एक व्यापारी को लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं. ताजा मामला कुचामन सिटी के एक व्यापारी से जुड़ा है, जिसे एक बार फिर फोन कर धमकाया गया है कि 5 मिनट का मौका मिला तो तेरा खेल खत्म कर देंगे. इस धमकी के बाद व्यापारी और उसका परिवार दहशत में है.

जानकारी के मुताबिक, इसी व्यापारी को करीब डेढ़ महीने पहले भी वॉट्सऐप कॉल और वॉइस नोट के जरिए धमकी दी गई थी. उस समय गैंगस्टर्स ने मोटी रकम की फिरौती मांगी थी और पैसा नहीं देने पर जान से मारने की बात कही थी. व्यापारी ने तब कुचामन थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी और सुरक्षा की मांग की थी.

22 मार्च को फिर आया धमकी भरा फोन

अब 22 मार्च को एक बार फिर उसी व्यापारी को कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को गैंग से जुड़ा बताया और कहा कि उसकी पूरी रेकी कर ली गई है. धमकी में साफ कहा गया कि “तुझे जहां मौका मिलेगा, वहीं खत्म कर देंगे.” इस बार धमकी और भी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है.

धमकी देने वालों ने यह भी कहा कि पुलिस सुरक्षा भी उसे नहीं बचा पाएगी. उन्होंने दावा किया कि व्यापारी की हर गतिविधि पर उनकी नजर है. इस तरह की बातों से साफ है कि गैंगस्टर्स खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, जिससे इलाके में डर का माहौल बन गया है.

जयपुर में मामला दर्ज, पुलिस जांच में जुटी

लगातार मिल रही धमकियों के बाद व्यापारी ने जयपुर के बनीपार्क थाने में मामला दर्ज कराया है. शिकायत में रोहित गोदारा, राहुल फतेहपुरिया और वीरेंद्र चरण के नाम शामिल किए गए हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द कार्रवाई होगी.

कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

प्रदेश में लगातार व्यापारियों को इस तरह की धमकियां मिलना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है. बताया जा रहा है कि कई गैंगस्टर विदेश में बैठकर इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे पुलिस के लिए कार्रवाई करना और मुश्किल हो जाता है. फिलहाल व्यापारी और उसका परिवार डरे हुए हैं और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं.