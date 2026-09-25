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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'जनता का आशीर्वाद...', जोधपुर में BJP की जीत के बाद बोले मंत्री शेखावत

'जनता का आशीर्वाद...', जोधपुर में BJP की जीत के बाद बोले मंत्री शेखावत

जोधपुर में BJP की जीत पर मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कि पहले से ही जनता के आशीर्वाद का भरोसा था. इस दौरान उन्होंने चुनाव परिणामों की समीक्षा की मांग पर भी टिप्पणी की.

Written By : करनपुरी, जोधपुर |  Updated at : 25 Sep 2026 11:07 PM (IST)
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जोधपुर नगर निगम महापौर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रश्नचंद मेहता की जीत के बाद केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रतिक्रिया दी. जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में शेखावत ने कहा कि उन्हें पहले से ही विश्वास था कि जोधपुर की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा.

शेखावत ने कहा कि उन्होंने चुनाव से पहले भी स्पष्ट किया था कि जोधपुर की जनता ने बीजेपी को जो समर्थन दिया है और निर्दलीय पार्षदों ने बीजेपी का दामन थामकर पार्टी के नेतृत्व और कार्यपद्धति में विश्वास जताया है, उससे बीजेपी की जीत को लेकर उन्हें पूरा भरोसा था.

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विपक्ष के आरोपों पर क्या बोले मंत्री?

केंद्रीय मंत्री ने चुनाव के दौरान विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान माहौल बिगाड़ने, लोगों को बांटने, झूठ फैलाने और खरीद-फरोख्त की कोशिशें की गईं. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विषयों का राजनीतिकरण किया गया और निराशा में प्रशासन तथा पार्षदों पर दबाव बनाने के साथ अनर्गल टिप्पणियां भी की गईं.

शेखावत ने कहा कि अंततः एक और साथी ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर बीजेपी के पक्ष में निर्णय लिया, जिससे बीजेपी का संख्या बल 52 से बढ़कर 53 हो गया. उन्होंने कहा कि जोधपुर में बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिला है और पार्टी के साथ आए पार्षदों का वह धन्यवाद करते हैं.

उन्होंने कहा कि यह जीत बीजेपी के लिए नई जिम्मेदारी लेकर आई है. अब जोधपुर के विकास और शहरवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी है. इसके लिए बीजेपी की पूरी टीम ऊर्जा के साथ मिलकर काम करेगी.

चुनाव परिणाम की समीक्षा पर दी यह प्रतिक्रिया

चुनाव परिणाम की समीक्षा पर शेखावत ने कहा कि बीजेपी में जीत और हार दोनों की समीक्षा करने की परंपरा रही है. परिणाम के आधार पर यह देखा जाएगा कि पार्टी से कहां कमियां रहीं और कहां बेहतर प्रदर्शन हुआ. भविष्य में और बेहतर कैसे किया जा सकता है, इस पर भी काम किया जाएगा. उन्होंने इसे आत्ममंथन का अवसर बताया.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीजेपी पर दबाव और तोड़फोड़ की राजनीति के आरोपों पर शेखावत ने कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान ही कहा था कि परिणाम आने के बाद या तो ईवीएम पर आरोप लगाए जाएंगे या फिर सरकार और पुलिस प्रशासन को निशाना बनाया जाएगा.

अंत में शेखावत ने जोधपुर के मतदाताओं का आभार जताया और बीजेपी को मिले समर्थन के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की ऊर्जा और लगातार मेहनत के कारण पार्टी को सफलता मिली है.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 25 Sep 2026 11:03 PM (IST)
Tags :
Gajendra Singh Shekhawat BJP RAJASTHAN NEWS Jodhpur NEWS
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