राजस्थान की राजनीति एक बार फिर बीजेपी के लिए जमीन खिसकती हुई दिख रही है, जहां पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) से इस्तीफा देकर कांग्रेस में वापसी की इच्छा जताई है. 11 जनवरी को जयपुर में मालवीया ने कांग्रेस के शीर्ष राज्य नेताओं से मुलाकात की. उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी सरकार में गरीबों और आदिवासियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस में अपनी लौटने को घर वापसी कह कर दिया.

बीजेपी छोड़ने की वजह और आरोप

बीजेपी छोड़ने के पीछे की वजह बताते हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीया ने कहा कि सत्ता में रहते हुए भी वह जनता के काम नहीं करा सके. उनके अनुसार NMREGA के भुगतान महीनों से लंबित हैं और किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रही है. उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को कई बार पत्र लिखा, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला.

मालवीय ने कहा कि बीजेपी सरकार में ऐसा कोई नहीं है, जो गरीब और आदिवासी वर्ग की बात सुने. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि बीजेपी में उन्हें घुटन महसूस हो रही थी और वहां सम्मान की कमी थी.

कांग्रेस नेतृत्व की प्रतिक्रिया

जयपुर के संविधान क्लब में हुई बैठक में मालवीया ने कांग्रेस महासचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से मुलाकात की. पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा ने बताया कि उन्हें मालवीया का पत्र मिला है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस छोड़ने को ऐतिहासिक भूल बताया है. डोटासरा के अनुसार मालवीया ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा उन्हें सम्मान दिया और वे पार्टी की नीतियों में विश्वास रखते हैं. मामला अनुशासन समिति को भेजा गया है, जो रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेगी और अंतिम फैसला वहीं से लिया जाएगा.

कांग्रेस मेरे लिए नई पार्टी नहीं है- महेंद्रजीत सिंह मालवीया

महेंद्रजीत सिंह मालवीया ने कहा कि कांग्रेस उनके लिए नई पार्टी नहीं है, क्योंकि उन्होंने 40 साल तक कांग्रेस में काम किया है. वे सरपंच, प्रधान, सांसद, जिला प्रमुख, विधायक और मंत्री जैसे कई पदों पर रहे हैं. इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अनुसार, डबल इंजन सरकार के नाम पर विकास की उम्मीद में उन्होंने बीजेपी जॉइन की थी, लेकिन वहां तालमेल नहीं बैठ सका. आत्ममंथन और कार्यकर्ताओं से सलाह के बाद उन्होंने कांग्रेस में लौटने का फैसला किया.