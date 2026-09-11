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जयपुर जेल में पूर्व विधायक के पास मिला मोबाइल, कंबल से बरामद

जयपुर सेंट्रल जेल में बंद पूर्व विधायक बलजीत यादव के पास तलाशी में मोबाइल, बैटरी और सिम कार्ड मिला. मामले की जांच जारी है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 11 Sep 2026 09:14 AM (IST)
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जयपुर सेंट्रल जेल में बंद पूर्व विधायक बलजीत यादव के पास से मोबाइल फोन मिलने का मामला सामने आया है. जेल प्रशासन की ओर से की गई तलाशी के दौरान उनके पास से मोबाइल बरामद किया गया. बताया जा रहा है कि मोबाइल को कंबल में छिपाकर रखा गया था. तलाशी के दौरान फोन के अलावा उसकी बैटरी और सिम कार्ड भी मिले हैं.

जेल अधिकारियों के मुताबिक, तलाशी अभियान के दौरान बलजीत यादव के पास रखे कंबल की जांच की गई. इसी दौरान मोबाइल फोन और उससे जुड़ा सामान बरामद हुआ. जेल परिसर में बंद किसी कैदी के पास मोबाइल फोन मिलना सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला माना जाता है.

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जेल में मोबाइल पहुंचने को लेकर उठे सवाल

घटना के सामने आने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोबाइल फोन जेल के अंदर पहुंचा कैसे. जेल प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि बलजीत यादव मोबाइल का इस्तेमाल कितने समय से कर रहे थे और इसके जरिए किसी से संपर्क किया गया था या नहीं.

जांच में यह भी देखा जा सकता है कि फोन जेल के अंदर किस रास्ते से पहुंचा और इसमें किसी बाहरी व्यक्ति या जेल से जुड़े कर्मचारी की कोई भूमिका तो नहीं थी. बरामद मोबाइल और सिम की जांच से इस संबंध में जानकारी मिलने की उम्मीद है.

MLA फंड घोटाले के मामले में जेल में हैं बलजीत यादव

बलजीत यादव फिलहाल MLA फंड से खेल सामग्री खरीद में कथित घोटाले के मामले में जेल में बंद हैं. इसी मामले में उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है. अब जेल के अंदर मोबाइल मिलने की घटना ने उनके मामले को लेकर एक और चर्चा खड़ी कर दी है.

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फिलहाल जेल प्रशासन की जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि मोबाइल का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जा रहा था और यह जेल तक कैसे पहुंचा. मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 11 Sep 2026 09:14 AM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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