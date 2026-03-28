एक ओर जहां सोशल मीडिया नेताओं का जनता से जुड़ने का एक बड़ा माध्यम है तो वहीं दूसरी तरफ विवाद का भी बड़ा कारण बनता जा रहा है. सोशल मीडिया के फायदे उठाते-उठाते विधायक रविंद्र सिंह भाटी को अब इसके नुकसान भी उठाना पड़ सकता है. दरअसल, एक कमेंट के कारण भाटी पर मशहूर लोक गायक छोटू सिंह रावणा ने आरोप लगाया है कि उन्हें भाटी ने रात को 11 बजे फोन करके जान से मारने की धमकी दी है.

कैसे शुरू हुआ मामला?

आपको बता दें, विवाद का कारण सोशल मीडिया पर रविंद्र सिंह भाटी से मिलने के लिए एक बच्चे द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो है, जिसमें उसने कहा कि उसने भाटी से मिलने के लिए कई बार फोन और मैसेज किए लेकिन भाटी उससे नहीं मिले, जबकि दूसरे बच्चे ने जब वीडियो जारी कर भाटी से मिलने की मांग की तो भाटी ने उससे वीडियो कॉल पर बात की.

इस पोस्ट पर लोक गायक छोटू सिंह रावणा की ओर से कमेंट किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि बेटा “अगर तुम रील स्टार होते तो अब तक तुम्हारे पास कई नेता आ जाते हैं.” छोटू सिंह का आरोप है कि उनके इस कमेंट के बाद रात को करीब 11 बजे रविंद्र सिंह भाटी का फ़ोन आया. उसमें उन्होंने कहा कि “दो बार तो मैंने तुझे छोड़ दिया, अब मुझे तुम्हें सीधा करना है, अभी आता हूं.”

आपको जो करना है करो- रविंद्र सिंह भाटी ने दिया जवाब

उन्होंने कहा कि “आप विधायक हैं, अगर आप मुख्यमंत्री भी होते हैं तो भी मैं आपकी धमकियों से नहीं डरता. आप चाहते तो मुझे समझा भी सकते थे, लेकिन आपने मुझे धमकी दी है. मैं तो कलाकार हूं, सड़कों पर घूमता हूं. आपको जो करना है करो.” उन्होंने यह भी कहा कि कॉल पर उन्हें यह कहा गया कि यह उनका लास्ट कॉल है, धमकी समझो या कुछ भी समझो.

उन्होंने आगे कहा कि “मैं आपको बता दूं, मैं डरने वाला नहीं हूं. मुझे जब भी कुछ ऐसा दिखेगा, मैं कहूंगा. सभी स्वतंत्र हैं. अगर आपको बुरा लगा है तो आप अपनी जगह बुरा मान सकते हैं.”

रविंद्र भाटी की प्रतिक्रिया

रविंद्रभाटी ने राणा को जिम्मेदार शख्स बताते हुए कहा कि यह लोग जिम्मेदार हैं. हर जिम्मेदार आदमी को बड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए. आज अगर कोई जरूरतमंद आए तो क्या मैंने कभी उसको मना किया है? जोधपुर से मेरा जुड़ाव रहा है. कोई काम मेरे सामने आया है तो मैं लोगों के लिए उपलब्ध हूं. इन सबके बावजूद भी अगर कोई आपके खिलाफ नैरेटिव बना रहा है तो यह गलत है. रही बात मेरे आपत्ति दर्ज कराने की तो हां मैंने आपत्ति दर्ज कराई है. लोगों द्वारा आलोचना हमें स्वीकार है और वह रोजमर्रा के काम का हिस्सा है. लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल टूल बनेगा तो वह गलत है. आप हमेशा कभी भी कोई भी क्रिया, प्रतिक्रिया करें, टिप्पणी करें तो आपको वस्तुस्थिति पता होनी चाहिए.