राजस्थान की राजधानी जयपुर में MBBS के नाम पर हो रही धोखाधड़ी के मामले में राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है. SOG ने 25 मार्च को डॉ. राजेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया. वह राजस्थान मेडिकल काउंसिल (RMC) के पूर्व रजिस्ट्रार रह चुके हैं. यह गिरफ्तारी फर्जी FMGE सर्टिफिकेट और अवैध रजिस्ट्रेशन से जुड़े मामले में हुई है.

एसओजी ने इस मामले में डॉ. राजेश शर्मा समेत कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि मिलीभगत से फर्जी सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन जारी किए गए, जिससे बिना योग्यता वाले लोगों को डॉक्टर के रूप में पंजीकृत कर दिया गया.

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि डीआईजी पारिश देशमुख के नेतृत्व में राज्यभर में दबिश दी गई, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई. एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले का खुलासा किया.

क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि इस मामले की जांच के लिए 1 अक्टूबर 2024 को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने 5 सदस्यीय कमेटी गठित की थी. अंतरिम रिपोर्ट में अनियमितताओं के संकेत मिलने पर डॉ. राजेश शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था. दरअसल, इस पूरे घोटाले का खुलासा एक मीडिया रिपोर्ट के जरिए हुआ था, जिसमें सामने आया कि करीब 98 फर्जी डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन किया गया. इनमें ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने न तो मेडिकल की पढ़ाई की थी और न ही इंटर्नशिप.

मामले में शामिल अन्य लोगों की हो रही है तलाश

जांच में यह भी सामने आया कि आवेदकों ने फर्जी सर्टिफिकेट, एनओसी और अन्य दस्तावेज अपलोड किए थे. वहीं काउंसिल ने बिना उचित सत्यापन के जाली ई-मेल को वेरिफिकेशन के तौर पर फाइलों में जोड़कर रजिस्ट्रेशन जारी कर दिए. फिलहाल एसओजी मामले की गहन जांच में जुटी है और इस घोटाले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है.