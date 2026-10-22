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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान पंचायत चुनाव 2026: पहले चरण का मतदान शुरू, अशोक गहलोत की अपील

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026: पहले चरण का मतदान शुरू, अशोक गहलोत की अपील

अशोक गहलोत ने कहा कि आज पंचायतीराज चुनावों के पहले चरण में सभी मतदाताओं से आग्रह है कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर लोकतंत्र और जनहित की आवाज को मजबूत करें. लोकतंत्र की जड़े मजबूत करें.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 22 Oct 2026 10:16 AM (IST)
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राजस्थान में आज पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गए हैं. पहले चरण के चुनाव के लिए 16 जिलों में वोटिंग हो रही है. वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई थी और शाम 6 बजे तक चलेगी.  जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के पदों के लिए मतदाता वोट कर रहे हैं.

16 जिला परिषद और 104 पंचायत समितियों में वोटिंग हो रही है इसलिए एक मतदाता  EVM मशीन पर दो पदों के लिए वोट करेगा. मतदाता एक वोट जिला परिषद सदस्य के लिए करेगा, जबकि, दूसरा वोट अपनी पंचायत समिति सदस्य के लिए करेगा. इस बीच अशोक गहलोत ने वोटरों से कांग्रेस को विजयी बनाने के लिए अपील की है. 

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गहलोत की जनता से अपील

चुनावों को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. आज पहले चरण के मतदान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वोटरों से अपील की कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और कांग्रेस प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय बनाएं. अशोक गहलोत ने कहा कि आज पंचायतीराज चुनावों के पहले चरण का मतदान है. पहले चरण के सभी मतदाताओं से मेरा विनम्र आग्रह है कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर लोकतंत्र और जनहित की आवाज को मजबूत करें. बीजेपी के कुशासन से आज राजस्थान की जनता त्रस्त है.

उन्होंने आगे कहा कि नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक प्रतिशत से भी कम मतों का अंतर था, लेकिन बीजेपी ने जनादेश को छीनने का काम किया. हमें सतर्क रहना होगा कि पंचायत चुनावों में भी जनादेश के साथ ऐसा खिलवाड़ न हो. इसलिए मेरा निवेदन है कि आप कांग्रेस प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाएं और एक मजबूत, निर्णायक जनादेश देकर लोकतंत्र की जड़ों को और गहरा करें.

बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर

बता दें कि आज राजधानी जयपुर के साथ ही जोधपुर, अलवर, नागौर, भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, कोटा, झालावाड़, राजसमंद, पाली, बाड़मेर, राजसमंद, फलोदी, डूंगरपुर और सिरोही में भी वोटिंग हो रही है. इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है. पहले चरण के चुनावों में करीब 85.07 लाख मतदाता वोट डालेंगे और कुल 6,926 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे. वोटिंग के लिए 9,886 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 22 Oct 2026 10:16 AM (IST)
Tags :
Panchayat Election Ashok Gehlot RAJASTHAN NEWS
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