हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: गौशाला की जमीन के फर्जी कागज तैयार? कांग्रेस MLA ने लगाए अवैध तरीके से बेचने के आरोप

राजस्थान: गौशाला की जमीन के फर्जी कागज तैयार? कांग्रेस MLA ने लगाए अवैध तरीके से बेचने के आरोप

Rajasthan News: इस दौरान उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया. विधायक हाकम अली ने संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की.

By : मुबारिक खान | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 12 Feb 2026 10:47 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान विधानसभा में गुरुवार(12 फरवरी) को फतेहपुर से कांग्रेस विधायक हाकम अली ने गौशाला के लिए दान की गई 1100 सौ करोड़ रुपये की जमीन को फर्जी तरीके से बेचने का आरोप लगाया. इस दौरान उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया. विधायक हाकम अली ने संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि तत्कालीन राजा राव राजेंद्र सिंह की ओर से दी गई जमीन को आज भू-माफिया बेचने जा रहे हैं.

विधायक ने सरकार पर बोला हमला

फतेहपुर विधायक हाकम अली ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी केवल गाय के नाम पर वोट मानती है, लेकिन उसकी रक्षा के लिए कुछ नहीं करती. उन्होंने कहा कि आज खुलेआम गौशाला की जमीन को बेचने की तैयारी हो रही है. लेकिन सरकार पूरी तरह चुप है. 

उन्होंने कहा कि कई दिनों से SDM ऑफिस के बाहर सर्व समाज धरने पर बैठा है. इस गौशाला की जमीन के कागजात केवल ढाई घंटे में तैयार कर दिए गए. आखिर ये किसकी शह पर हुआ है. इस भ्रष्टाचार में कौन लोग शामिल हैं, इसकी जांच होनी चाहिए.

उन्होंने आगे यह भी कहा कि यदि सरकार इस पर जल्द कार्रवाई नहीं करती है, तो फतेहपुर ही नहीं बल्कि आस-पास के गौ-सेवक और आमजन सड़कों पर उतरकर बड़ा जन आक्रोश आंदोलन खड़ा करेंगे.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल साल 1959 में राव राजा राजेंद्र सिंह ने भामाशाहो की मदद से मिली जमीन का पट्टा जारी किया था. जो कि गौशाला के लिए दान की गई थी. बाद में इस जमीन का मामला कोर्ट में गया, जहां कोर्ट ने इस जमीन पर स्टे दे दिया. अब अचानक इस जमीन का एक ही दिन में स्टे टूटा उसी दिन नामांतरण खुला और कुछ ही घंटों में रजिस्ट्री हो गई. 

जिसके बाद यह मामला विवादों में आ गया फिलहाल अधिकारियों पर फर्जी तरीके से जमीन के कागजात तैयार करने के आरोप लग रहे हैं. इसको लेकर पिछले कई दिनों से SDM कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी जारी है.

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 12 Feb 2026 10:47 PM (IST)
Tags :
Fatehpur News CONGRESS RAJASTHAN NEWS Hakam Ali Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इमरान खान की राइट आंख हो गई खराब, 85% रोशनी खत्म... एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट ने खोली शहबाज-मुनीर के दावों की पोल
इमरान खान की राइट आंख हो गई खराब, 85% रोशनी खत्म... रिपोर्ट ने खोली शहबाज-मुनीर के दावों की पोल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन बाबा को फिरोजाबाद लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस, कई लोगों की ली थी जान
आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन बाबा को फिरोजाबाद लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस, कई लोगों की ली थी जान
इंडिया
'मैं PM का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता', डोनाल्ड ट्रंप के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
'मैं PM का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता', डोनाल्ड ट्रंप के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के लिए 11 साल का लंबा इंतजार, सिर्फ 8 गेंद में हुए आउट; संजू सैमसन का करियर खत्म?
टी20 वर्ल्ड कप के लिए 11 साल का लंबा इंतजार, सिर्फ 8 गेंद में हुए आउट; संजू का करियर खत्म?
Advertisement

वीडियोज

Kanpur Lamborghini Case: 100 घंटे में गिरफ्तारी..6 घंटे में बेल | Pratima Mishra | UP News
Janhit: 9 सेकेंड का वीडियो..नया टकराव'..संसदीय आचरण' बड़े संकट में है! | Parliament Session
Bigg Boss 19, प्यार और नई शुरुआत पर Farrhana ने खोले दिल के राज
'The 50’ में Groupism और Insecurities पर Archit ने तोड़ी चुप्पी
Bharat Bandh Today: जानिए लेबर कोड, बिजली बिल और US डील…पर क्यों भड़का भारत देश? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इमरान खान की राइट आंख हो गई खराब, 85% रोशनी खत्म... एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट ने खोली शहबाज-मुनीर के दावों की पोल
इमरान खान की राइट आंख हो गई खराब, 85% रोशनी खत्म... रिपोर्ट ने खोली शहबाज-मुनीर के दावों की पोल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन बाबा को फिरोजाबाद लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस, कई लोगों की ली थी जान
आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन बाबा को फिरोजाबाद लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस, कई लोगों की ली थी जान
इंडिया
'मैं PM का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता', डोनाल्ड ट्रंप के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
'मैं PM का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता', डोनाल्ड ट्रंप के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के लिए 11 साल का लंबा इंतजार, सिर्फ 8 गेंद में हुए आउट; संजू सैमसन का करियर खत्म?
टी20 वर्ल्ड कप के लिए 11 साल का लंबा इंतजार, सिर्फ 8 गेंद में हुए आउट; संजू का करियर खत्म?
बॉलीवुड
अनिल कपूर ने पिता के स्ट्रगल को लेकर की बात, बोले- उनकी एक भी फिल्म चली नहीं
अनिल कपूर ने पिता के स्ट्रगल को लेकर की बात, बोले- उनकी एक भी फिल्म चली नहीं
इंडिया
अमेरिका ने ट्रेड डील फैक्टशीट में क्यों किया इतना बड़ा बदलाव? भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया ये जवाब
अमेरिका ने ट्रेड डील फैक्टशीट में क्यों किया इतना बड़ा बदलाव? भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया ये जवाब
जनरल नॉलेज
India Pakistan Match Revenue: भारत पाकिस्तान के एक मैच में कितने करोड़ रुपये की होती है कमाई, जानें सबकुछ
भारत पाकिस्तान के एक मैच में कितने करोड़ रुपये की होती है कमाई, जानें सबकुछ
हेल्थ
Mobile Radiation Cancer Risk: सिरहाने मोबाइल रखकर सोने से क्या हो जाता है कैंसर, डॉक्टर से जानें कितनी सच है यह बात?
सिरहाने मोबाइल रखकर सोने से क्या हो जाता है कैंसर, डॉक्टर से जानें कितनी सच है यह बात?
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget