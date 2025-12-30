जयपुर में किसानों का सड़कों पर प्रदर्शन, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी

राजस्थान में किसान महापंचायत संगठन से जुड़े एक हजार से ज्यादा किसानों ने मंगलवार (30 दिसंबर) को राजधानी जयपुर में सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया. किसानों ने एमएसपी बढ़ाए जाने समेत तमाम मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की.

इस दौरान शहर के बाइस गोदाम के पास हुई सभा के बाद सीएम आवास के लिए कूच करने पर पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया. इस दौरान पुलिस और किसानों में नोक झोंक हुई. बाद में प्रशासन ग्यारह सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात कराने के लिए अपने साथ लेकर गया.

सीएम से की मुलाकात

सीएम से वार्ता होने तक किसान सड़कों पर ही डटे रहे और लगातार प्रदर्शन व नारेबाजी करते रहे. इस दौरान कार्यक्रम स्थल की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर ट्रैफिक रोक दिया गया था. पुलिस द्वारा बीच रास्ते रोके जाने पर किसानों ने कुछ देर हंगामा किया.

पुलिस और किसानों के बीच हुई धक्का-मुक्की

इस दौरान पुलिस व किसानों के बीच धक्का मुक्की भी हुई. प्रदर्शनकारी किसानों की अगुवाई महापंचायत के संयोजक रामपाल जाट ने की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसान अपनी परेशानियों को लेकर दर-दर भटकते रहते हैं, लेकिन सरकार उनकी बात को नहीं सुनती हैं.

बड़े आंदोलन की दी चेतावनी

उन्होंने कहा कि इसी वजह से मजबूर होकर उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा है. अगर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया तो किसान बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे. किसानों की महापंचायत के दौरान मौके पर अफरा तफरी के हालात रहे.

किसान महापंचायत द्वारा रोजगार और फसलों के अच्छे दामों की मांगों का मुद्दा जमकर उठाया गया. फसलों को बारिश की वजह से हुए नुकसान को लेकर किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की. इस दौरान अधिकारियों द्वारा भी उनको समझाने की काफी कोशिश की गई. लेकिन किसान तुरंत मुआवजे की मांग पर अड़े रहे.