राजस्थान: प्याज के किसान परेशान, मंत्री बोले- ज्यादा पैदावार होगी तो यह नौबत आएगी ही

राजस्थान में प्याज इस साल किसानों को खून के आंसू रुला रही है. पैदावार ज्यादा होने से उनकी प्याज मंडियों में बिक नहीं पा रही है और उन्हें इसे खुले आसमान के नीचे फेंकना पड़ रहा है. ऐसे में किसानों को उम्मीद थी कि राज्य सरकार उनकी कोई मदद करेगी. सरकार ने प्याज की पैदावार करने वाले किसानों की परेशानी को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं. राज्य के कृषि मंत्री का कहना है कि ज्यादा पैदावार होगी तो यह नौबत आएगी ही. इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती. उनके हाथ में कुछ भी नहीं है.

कृषि मंत्री ने खड़े किए हाथ

राजस्थान में कृषि विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने प्याज के किसानों की समस्याओं को लेकर कहा है कि उन्हें इस बारे में जानकारी तो है, लेकिन वह कर कुछ नहीं सकते. उनके मुताबिक एमएसपी भारत सरकार तय करती है और सरकार ने एमएसपी को लेकर जो लिस्ट तैयार की है, उसमें प्याज शामिल नहीं है.

मंत्री ने दो टूक अंदाज में कहा है कि जब ज्यादा पैदावार होगी और डिमांड कम होगी तो यही स्थिति आएगी. प्याज और टमाटर के साथ यही होता है. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा से जब यह पूछा गया कि क्या राजस्थान सरकार किसानों से सीधे प्याज खरीद कर उनकी मदद नहीं कर सकती है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजस्थान सरकार के पास भंडारण यानी स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं है.

उन्होंने कहा कि एफसीआई भी प्याज का स्टोरेज नहीं करती है. उनके मुताबिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फैसला भी केंद्र सरकार करती है, इसलिए आयात पर रोक लगाने के बारे में भी उनकी सरकार कुछ नहीं कर सकते. उन्होंने यह जरूर कहा कि वह इस मामले को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री से बात करेंगे और कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे. हालांकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है.

कांग्रेस ने उठाया सवाल तो क्या बोले मंत्री?

मंत्री ने प्याज के किसानों की समस्याओं पर कांग्रेस द्वारा सवाल उठाए जाने पर उस पर पलटवार करने में कोई कोताही नहीं बरती. दो टूक अंदाज में कहा कि कांग्रेस को सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि गहलोत सरकार में बाजरे की खरीददारी एमएसपी पर नहीं की गई थी, जबकि उसकी होनी चाहिए थी.

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने किसान सेवा केंद्रों की बदहाल स्थिति को लेकर भी कठोर लहजे में जवाब दिया. मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अगर प्याज के किसानों को लेकर हाथ खड़े कर दिए तो राजस्थान में पिछले पांच दिनों से हो रही बारिश में फसल खराब होने से परेशान किसानों को लेकर हमदर्दी भी जताई और साथ ही उनकी मदद का ऐलान भी किया.

बारिश से खराब हुई फसलों पर मिलेगा मुआवजा

मंत्री ने आगे बताया कि बेमौसम की बारिश से जिन किसानों की फसल खराब हुई है, उसे लेकर उनकी मुख्यमंत्री से बात हो चुकी है. जल्द ही किसानों की खराब हुई फसलों का आकलन कराया जाएगा और राज्य आपदा प्रबंधन के फंड से उन्हें उचित मुआवजा भी दिया जाएगा.

उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों को बेमौसम की इस बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार किसानों की इस हालत को लेकर पूरी तरह गंभीर और संवेदनशील है. सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है. किसानों की हर संभव मदद की जाएगी.