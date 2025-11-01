राजस्थान: बीच रास्ते बंद हुई 15 लाख रुपये की इलेक्ट्रिक कार, ई-रिक्शा से पहुंचानी पड़ी घर

राजस्थान के अलवर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने इलेक्ट्रिक वाहनों की वास्तविक चुनौतियों पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं. दिवाली के बाद देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी देखी गई है, लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी अब भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है. इसी कमी का सामना अलवर के एक व्यापारी को करना पड़ा, जब उनका सफर बीच रास्ते में ही थम गया.

अलवर जिले के काला कुआं क्षेत्र के रहने वाले व्यापारी सुभाष अग्रवाल अपनी कार इलेक्ट्रिक कार से काम के सिलसिले में घर से निकले थे. कुछ किलोमीटर चलने के बाद ही उनकी गाड़ी का चार्ज खत्म हो गया और वह बीच सड़क पर रुक गई. कई बार स्टार्ट करने की कोशिशों के बाद भी गाड़ी चालू नहीं हुई, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति बन गई.

ई-रिक्शा से खिंचवाई महंगी कार का वीडियो वायरल

जानकारी के अनुसार, मदद के लिए उन्होंने एक ई-रिक्शा बुलाया और फिर डेढ़ लाख रुपये के ई-रिक्शा से 15 लाख रुपये की इलेक्ट्रिक कार को खिंचवाकर अपने घर तक पहुंचे. इस अनोखे नजारे का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक छोटा-सा ई-रिक्शा टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक को खींचते हुए सड़क पर ले जा रहा है.

सोशल मीडिया पर टाटा मोटर्स बनी ट्रोल का निशाना

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने टाटा मोटर्स और इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग सिस्टम को लेकर कई तरह की टिप्पणियां कीं. कई यूजर्स ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार छूट तो देती है, पर चार्जिंग स्टेशन कब बढ़ाएगी. कुछ लोगों ने इसे 'इलेक्ट्रिक वाहनों की सच्चाई' बताया, तो कुछ ने इसे 'भविष्य की हकीकत' कहा.

चार्जिंग स्टेशन की कमी से बढ़ रही परेशानी

देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार उतनी तेजी से नहीं हो रहा. अलवर जैसे शहरों में चार्जिंग स्टेशनों की कमी के कारण अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार और कंपनियां समय पर इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठातीं, तो ईवी चलाने वालों को इस तरह की असुविधाएं लगातार झेलनी पड़ेंगी.

