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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानपत्नी के जाने पर माता-पिता से भिड़ा बेटा, मां की पीटकर हत्या का आरोप

पत्नी के जाने पर माता-पिता से भिड़ा बेटा, मां की पीटकर हत्या का आरोप

डूंगरपुर में पारिवारिक विवाद के दौरान महिला की मौत का मामला सामने आया है. पत्नी के घर छोड़कर जाने के बाद युवक का अपने माता-पिता से विवाद हुआ था. जिसमें मां की हत्या कर दी.

Written By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Updated at : 01 Oct 2026 03:05 PM (IST)
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राजस्थान के डूंगरपुर जिले में पारिवारिक विवाद के खूनी अंजाम का मामला सामने आया है. दोवड़ा थाना क्षेत्र के विकासोर गांव के भोजातो का ओड़ा में पत्नी के घर छोड़कर चले जाने की बात को लेकर एक युवक का अपने माता-पिता से विवाद हो गया. आरोप है कि विवाद के दौरान युवक ने अपनी मां के सिर पर लकड़ी से वार कर दिया. गंभीर चोट लगने से महिला की मौत हो गई. वहीं, बीच-बचाव करने आए पिता के साथ भी मारपीट किए जाने का आरोप है.

मृतका की पहचान 55 वर्षीय सुखी के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, परिवार में सुखी के बेटे पवन का अपनी पत्नी के घर छोड़कर जाने को लेकर पिछले कुछ दिनों से माता-पिता के साथ विवाद चल रहा था.

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चाय बनाते समय हुआ विवाद

परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के अनुसार, 29 सितंबर की दोपहर करीब 2 बजे सुखी घर में चाय बना रही थी, जबकि उसके पति वालेंग आंगन में बैठे थे. इसी दौरान पवन कथित तौर पर गुस्से में घर पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए चाय के बर्तन फेंकने लगा.

विरोध करने पर विवाद बढ़ गया. आरोप है कि पवन ने पास पड़ी लकड़ी से अपनी मां सुखी के सिर पर वार कर दिया. सिर में गंभीर चोट लगने के बाद सुखी जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई.

बीच-बचाव करने आए पिता से भी मारपीट का आरोप

पत्नी को बचाने के लिए वालेंग आगे आए तो आरोपी बेटे ने उनके साथ भी कथित तौर पर मारपीट और धक्का-मुक्की की. घर में शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया. इसी दौरान आरोपी पवन मौके से फरार हो गया. घटना के बाद परिजन घायल सुखी को अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

घटना की सूचना मिलने के बाद दोवड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी है. घटना के कारणों, विवाद की परिस्थितियों और वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

फिलहाल सामने आई जानकारी के मुताबिक, पत्नी के घर छोड़कर जाने को लेकर शुरू हुआ पारिवारिक तनाव इतना बढ़ गया कि विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और एक मां की जान चली गई. पुलिस की जांच और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी.

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About the author सादिक़ अली, डूंगरपुर

सादिक अली राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 20 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP News से जुड़े हैं. इससे पहले वे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. क्राइम और राजनीति की खबरों पर उनकी विशेष पकड़ है. डूंगरपुर जिले की जमीनी हकीकत और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी पैनी नजर रहती है. सटीक, तेज और भरोसेमंद पत्रकारिता उनकी पहचान है.
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Published at : 01 Oct 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
Dungarpur News RAJASTHAN NEWS
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