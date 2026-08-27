डूंगरपुर पुलिस की अनूठी पहल, बिना हेलमेट वालों को बांधी राखी

रक्षाबंधन के पावन पर्व को लेकर डूंगरपुर में पुलिस का एक अलग और मानवीय चेहरा देखने को मिला. सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए जिला पुलिस ने अनूठी पहल की. बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले लोगों को पुलिस ने रोककर चालान काटने के बजाय उनकी कलाई पर राखी बांधी और उनसे सुरक्षित यातायात का संकल्प लिया. इस पहल के जरिए पुलिस ने सख्ती के बजाय प्यार और अपनापन दिखाते हुए लोगों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया.

जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में चलाए गए इस विशेष जागरूकता अभियान का संदेश था, 'रक्षा का रिश्ता, सुरक्षा का वादा'. अभियान के तहत जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों, चौकियों और बीट क्षेत्रों में पुलिसकर्मी सड़कों पर उतरे और वाहन चालकों से सीधे संवाद किया.

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पुलिसकर्मियों ने बिना हेलमेट मिले दोपहिया वाहन चालकों को राखी बांधी. साथ ही उन्हें समझाया कि हेलमेट पहनना केवल यातायात नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी और परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है. पुलिस ने वाहन चालकों से हर बार बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट पहनने और तेज रफ्तार से वाहन चलाने से बचने की अपील की.

पुलिसकर्मियों ने वाहन चालकों को भावनात्मक संदेश देते हुए कहा कि सड़क पर होने वाली एक छोटी सी लापरवाही जिंदगी भर का दर्द दे सकती है. घर पर परिवार के लोग अपने अपनों के सुरक्षित लौटने का इंतजार करते हैं. ऐसे में यातायात नियमों का पालन करना खुद के साथ-साथ पूरे परिवार के प्रति जिम्मेदारी है.

राखी बांधने के बाद वाहन चालकों से सुरक्षित वाहन चलाने, हेलमेट पहनने और तेज गति से वाहन नहीं चलाने का संकल्प भी दिलाया गया. इस दौरान पुलिस ने लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया और सड़क पर सावधानी बरतने की अपील की.

चालान के बजाय राखी से दिया सुरक्षा का संदेश

पुलिस का यह संदेश रहा कि खाकी का उद्देश्य केवल नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि लोगों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है. राखी के जरिए पुलिस ने वाहन चालकों को यह एहसास कराने की कोशिश की कि सड़क पर उनकी सुरक्षा उनके परिवार और समाज से भी जुड़ी हुई है.

डूंगरपुर पुलिस की इस पहल ने रक्षाबंधन के पर्व को सड़क सुरक्षा के संदेश से जोड़ दिया. पुलिसकर्मियों द्वारा राखी बांधे जाने के बाद वाहन चालकों ने भी हेलमेट पहनकर वाहन चलाने और यातायात नियमों का पालन करने का संकल्प लिया.

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इस पहल के जरिए डूंगरपुर पुलिस ने लोगों तक साफ संदेश पहुंचाया कि 'सुरक्षित सफर ही सबसे बड़ा उपहार है.' पुलिस का मानना है कि जागरूकता और संवाद के जरिए सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं. रक्षाबंधन पर शुरू किया गया यह अभियान पुलिस और आमजन के बीच भरोसे और सुरक्षा के रिश्ते को मजबूत करने वाला नजर आया.