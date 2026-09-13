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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानडूंगरपुर में घर में घुसा पैंथर, कुत्तों ने पलटकर भगाया; CCTV में कैद

डूंगरपुर में घर में घुसा पैंथर, कुत्तों ने पलटकर भगाया; CCTV में कैद

डूंगरपुर के आवासीय इलाके में लेपर्ड घुस आया और उसने एक घर में घुसकर पालतू कुत्तों के शिकार की कोशिश की, लेकिन कुत्ते हमलावर हो गए, जिससे वो भाग गया. ये सब सीसीटीवी में कैद हो गया.

Written By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Updated at : 13 Sep 2026 12:17 PM (IST)
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राजस्थान के डूंगरपुर मे जहां रिहायशी इलाके में अचानक एक पैंथर के दाखिल होने से हड़कंप मच गया. घटना डूंगरपुर के पुराने शहर स्थित फरासवाड़ा मोहल्ले की है. शाम करीब पौने सात बजे एक पैंथर जुमा मेवाफरोश के मकान के बरामदे में जा घुसा और वहां बैठे कुत्तों पर हमला करने की कोशिश की. लेकिन इसके बाद जो हुआ, वह हैरान कर देने वाला था. 

घर के दो वफादार और जांबाज कुत्तों ने एकजुट होकर पैंथर पर ऐसा पलटवार किया कि खूंखार शिकारी के हौसले पस्त हो गए और वह जान बचाकर भाग खड़ा हुआ. रोंगटे खड़े कर देने वाला यह पूरा मंजर घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है.

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क्या था पूरा घटनाक्रम ?

जानकारी के मुताबिक, 12 सितंबर को शाम करीब 6:40 बजे शहर के मोहल्ला फरासवाड़ा में जुमा मेवाफरोश के मकान में लेपर्ड उनके पालतू कुत्तों के शिकार के लिए घुस आया. लेपर्ड झपट्टा मारने की फिराक में आगे बढ़ता है, लेकिन तभी सामने मौजूद दोनों कुत्ते बिना डरे आक्रामक हो जाते हैं. शिकारी को सामने देख श्वान भागे नहीं, बल्कि पूरी ताकत से उस पर झपटने के लिए आगे बढ़े और तेज आवाज में भौंकते हुए पैंथर को घेरने की कोशिश की.

दो कुत्तों के इस अप्रत्याशित पलटवार और आक्रामकता के आगे पैंथर बुरी तरह सहम गया. अपने शिकार को काबू में करने के बजाय शिकारी खुद जान बचाकर उसी रास्ते से उल्टे पैर भाग निकला. पैंथर के भागते ही पूरे इलाके में अजान और सायरन की गूंज के बीच मोहल्ले में सनसनी फैल गई.

सीसीटीवी में कैद हुई वारदात 

सीसीटीवी में कैद हुई इस वारदात के बाद से फरासवाड़ा मोहल्ले के निवासियों की नींद उड़ गई है. घनी आबादी के बीचों-बीच शाम के वक्त पैंथर की इस दस्तक ने सुरक्षा व्यवस्था और वन विभाग की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन और वन विभाग से इलाके में तुरंत निगरानी बढ़ाने और पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने की मांग की है, ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके.

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About the author सादिक़ अली, डूंगरपुर

सादिक अली राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 20 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP News से जुड़े हैं. इससे पहले वे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. क्राइम और राजनीति की खबरों पर उनकी विशेष पकड़ है. डूंगरपुर जिले की जमीनी हकीकत और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी पैनी नजर रहती है. सटीक, तेज और भरोसेमंद पत्रकारिता उनकी पहचान है.
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Published at : 13 Sep 2026 12:17 PM (IST)
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