डूंगरपुर में घर में घुसा पैंथर, कुत्तों ने पलटकर भगाया; CCTV में कैद

राजस्थान के डूंगरपुर मे जहां रिहायशी इलाके में अचानक एक पैंथर के दाखिल होने से हड़कंप मच गया. घटना डूंगरपुर के पुराने शहर स्थित फरासवाड़ा मोहल्ले की है. शाम करीब पौने सात बजे एक पैंथर जुमा मेवाफरोश के मकान के बरामदे में जा घुसा और वहां बैठे कुत्तों पर हमला करने की कोशिश की. लेकिन इसके बाद जो हुआ, वह हैरान कर देने वाला था.

घर के दो वफादार और जांबाज कुत्तों ने एकजुट होकर पैंथर पर ऐसा पलटवार किया कि खूंखार शिकारी के हौसले पस्त हो गए और वह जान बचाकर भाग खड़ा हुआ. रोंगटे खड़े कर देने वाला यह पूरा मंजर घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है.

यह भी पढ़ें: राजस्थान: ससुराल आए युवक की संदिग्ध मौत, स्कूल के पीछे मिला शव

क्या था पूरा घटनाक्रम ?

जानकारी के मुताबिक, 12 सितंबर को शाम करीब 6:40 बजे शहर के मोहल्ला फरासवाड़ा में जुमा मेवाफरोश के मकान में लेपर्ड उनके पालतू कुत्तों के शिकार के लिए घुस आया. लेपर्ड झपट्टा मारने की फिराक में आगे बढ़ता है, लेकिन तभी सामने मौजूद दोनों कुत्ते बिना डरे आक्रामक हो जाते हैं. शिकारी को सामने देख श्वान भागे नहीं, बल्कि पूरी ताकत से उस पर झपटने के लिए आगे बढ़े और तेज आवाज में भौंकते हुए पैंथर को घेरने की कोशिश की.

दो कुत्तों के इस अप्रत्याशित पलटवार और आक्रामकता के आगे पैंथर बुरी तरह सहम गया. अपने शिकार को काबू में करने के बजाय शिकारी खुद जान बचाकर उसी रास्ते से उल्टे पैर भाग निकला. पैंथर के भागते ही पूरे इलाके में अजान और सायरन की गूंज के बीच मोहल्ले में सनसनी फैल गई.

सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

सीसीटीवी में कैद हुई इस वारदात के बाद से फरासवाड़ा मोहल्ले के निवासियों की नींद उड़ गई है. घनी आबादी के बीचों-बीच शाम के वक्त पैंथर की इस दस्तक ने सुरक्षा व्यवस्था और वन विभाग की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन और वन विभाग से इलाके में तुरंत निगरानी बढ़ाने और पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने की मांग की है, ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके.

यह भी पढ़ें: निकाय चुनाव: डूंगरपुर-सागवाड़ा में BJP-कांग्रेस की टक्कर! BAP ने बढ़ाई चुनौती