राजस्थान के डूंगरपुर जिले में पंचायती राज आम चुनाव 2026 की मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. आगामी 20 नवंबर को होने वाली मतगणना को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है. इसी को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर देशलदान और जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार सिंह ने मतगणना स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया.

जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी भोगीलाल पंड्या राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्थित मतगणना स्थल पहुंचे. यहां उन्होंने पंचायत समिति वार मतगणना के लिए की जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया. इस दौरान अधिकारियों ने मतगणना प्रक्रिया से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से तैयारियों को लेकर चर्चा की.

मतगणना से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश

निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी देशलदान ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतगणना से जुड़ी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जाएं. मतगणना स्थल पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो और पूरी प्रक्रिया निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप संपन्न हो, इसका विशेष ध्यान रखने को कहा गया. साथ ही पंचायत समिति वार मतगणना की तैयारियों को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.

वहीं, जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार सिंह ने मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े इंतजामों की जानकारी ली. मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संबंधित पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए, ताकि चुनाव परिणाम घोषित होने तक शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे.

प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने किया निरीक्षण

इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रकाश चंद्र रेगर, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारी-कर्मचारी सहित विभिन्न विभागों के संबंधित कार्मिक मौजूद रहे. अधिकारियों ने मतगणना से जुड़ी तैयारियों को लेकर आपसी समन्वय के साथ कार्य करने पर जोर दिया.

20 नवंबर पर टिकी प्रत्याशियों और समर्थकों की निगाहें

पंचायती राज आम चुनाव 2026 की मतगणना की तारीख नजदीक आने के साथ ही जिले में चुनावी नतीजों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो रही हैं. मतगणना के दिन विभिन्न पंचायत समितियों के चुनावी परिणाम सामने आएंगे, जिन पर प्रत्याशियों के साथ उनके समर्थकों और आमजन की निगाहें रहेंगी. ऐसे में जिला प्रशासन मतगणना की पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है.