हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानDungarpur News: सागवाड़ा से सूरत जा रही बस ट्रक से टकराई, 6 यात्रियों की दर्दनाक मौत

Dungarpur News: सागवाड़ा से सूरत जा रही बस ट्रक से टकराई, 6 यात्रियों की दर्दनाक मौत

Dungarpur Bus Accident: हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंच गए. राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है तथा घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है.

Reported By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Edited By: ज़हीन तकवी |  Updated at : 17 Jun 2026 04:28 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के डूंगरपुर जिले में बुघवार को हादसा हो गया, जहां सागवाड़ा क्षेत्र से गुजरात के सूरत जाने वाली बस बुधवार तड़के गुजरात के वडोदरा के पास भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई. हादसे में बस ड्राइवर समेत छह लोगों की दर्दनाक मौत होने की सूचना है. घटना के बाद क्षेत्र में शोक और सनसनी का माहौल है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार बालाजी ट्रेवल्स की बस प्रतापपुर से वाया सागवाड़ा होते हुए सूरत के लिए मंगलवार रात करीब 9 बजे रवाना हुई थी. बस में सागवाड़ा क्षेत्र से भी कई यात्री सवार हुए थे. बताया जा रहा है कि वडोदरा के कोटंबी स्टेडियम के आसपास बस और ट्रक की टक्कर से दुर्घटनाग्रस्त हो गई.

ये भी पढ़ें: Deeg News: डीग में हथियार तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, ग्रामीणों के हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल

6 लोगों की मौत

सागवाड़ा बुकिंग एजेंट के अनुसार हादसे में पाडवा निवासी एक महिला, फावड़ा निवासी एक पुरुष और बडगी क्षेत्र के बस चालक की मौत हो गई है. इसके अलावा अन्य मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है. कुल 6 लोगों की मौत की सूचना सामने आई है. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंच गए. राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है तथा घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है.

 

हादसे के कारणों की जांच

घटना की खबर मिलते ही सागवाड़ा, पाडवा, फावड़ा और आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई. परिजन अपने प्रियजनों की जानकारी के लिए लगातार संपर्क कर रहे हैं. फिलहाल प्रशासन द्वारा मृतकों और घायलों की आधिकारिक सूची जारी किए जाने का इंतजार है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें: जोधपुर: थाने में पूछताछ के दौरान युवक की मौत से मचा हड़कंप, परिजनों ने उठाए सवाल, जांच शुरू

Published at : 17 Jun 2026 04:20 PM (IST)
Tags :
Dungarpur News Surat News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Dungarpur News: सागवाड़ा से सूरत जा रही बस ट्रक से टकराई, 6 यात्रियों की दर्दनाक मौत
डूंगरपुर: सागवाड़ा से सूरत जा रही बस ट्रक से टकराई, 6 यात्रियों की दर्दनाक मौत
राजस्थान
Deeg News: डीग में हथियार तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, ग्रामीणों के हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल
डीग में हथियार तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, ग्रामीणों के हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल
राजस्थान
जोधपुर: थाने में पूछताछ के दौरान युवक की मौत से मचा हड़कंप, परिजनों ने उठाए सवाल, जांच शुरू
जोधपुर: थाने में पूछताछ के दौरान युवक की मौत से मचा हड़कंप, परिजनों ने उठाए सवाल, जांच शुरू
राजस्थान
जयपुर पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट का मुख्य आरोपी कयूम खान गिरफ्तार, अब भी 2 आरोपी फरार
जयपुर पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट का मुख्य आरोपी कयूम खान गिरफ्तार, अब भी 2 आरोपी फरार
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'अल्फा' के ट्रेलर में दिखा लड़कियों का ऐसा एक्शन, छूट जाएंगे अच्छे-अच्छों के पसीने! (17.06.26)
Shiv Sena UBT Crisis: शिवसेना UBT में बगावत! कौन-कौन सांसद हुए अलग? | Shiv Sena | Sanjay Raut
Sanjay Raut on UBT Rebellion: बागी सांसदों को Sanjay Raut की चेतावनी | Shinde | Uddhav | conference
Raushan Anand Brother Death: खान सर, रौशन सर और 'वो'! ये तीसरा आदमी कौन है? |ABPLIVE
Shiv Sena UBT Crisis: और कितने सांसद छोड़ेगें Uddhav Thackeray का साथ?| Maharashtra Shiv Sena Split
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
एलियन ने धरती पर भेजी सेना! अंधेरे में छिपकर कर रहा इंसानों की जासूसी, वैज्ञानिकों की चेतावनी से हड़कंप
एलियन ने धरती पर भेजी सेना! अंधेरे में छिपकर कर रहा इंसानों की जासूसी, वैज्ञानिकों की चेतावनी से हड़कंप
दिल्ली NCR
डॉनल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग को लेकर PM मोदी से अरविंद केजरीवाल की अपील, 'चेतावनी दे दीजिए कि...'
डॉनल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग को लेकर PM मोदी से अरविंद केजरीवाल की अपील, 'चेतावनी दे दीजिए कि...'
विश्व
G7 Summit Viral Video: G7 में जेलेंस्की करने लगे मेलोनी को Kiss, असहज हुईं इटली की पीएम? VIDEO वायरल
G7 में जेलेंस्की करने लगे मेलोनी को Kiss, असहज हुईं इटली की पीएम? VIDEO वायरल
स्पोर्ट्स
IND VS AFG: IPL का चमकता सितारा, विराट कोहली को किया था परेशान, भारत के लिए डेब्यू करने वाले प्रिंस यादव कौन
IPL का चमकता सितारा, विराट कोहली को किया था परेशान, भारत के लिए डेब्यू करने वाले प्रिंस यादव कौन
बॉलीवुड
'दिल तो पागल है' में काजोल-मनीषा ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, करिश्मा कपूर का खुलासा, चौंकाने वाली वजह भी बताई
'दिल तो पागल है' में कई एक्ट्रेसेस ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, चौंका देगी वजह
इंडिया
Monsoon Update: मानसून की रफ्तार पर ब्रेक, 23 जून तक कई राज्यों में इंतजार, दिल्ली-UP में बारिश और लू का डबल अलर्ट
मानसून की रफ्तार पर ब्रेक, 23 जून तक कई राज्यों में इंतजार, दिल्ली-UP में बारिश और लू का डबल अलर्ट
इंडिया
NEET री-एग्जाम से पहले Telegram बैन पर भड़के राहुल गांधी, कहा- जेबें कैंची से काटी जाएंगी और फिर WhatsApp?
NEET री-एग्जाम से पहले Telegram बैन पर भड़के राहुल गांधी, कहा- जेबें कैंची से काटी जाएंगी और फिर WhatsApp?
इंडिया
सभी 22 लाख छात्र क्यों दें दोबारा एग्जाम? NEET UG परीक्षा को लेकर नई याचिका, CJI सूर्यकांत ने सुनते ही दिया ये जवाब
सभी 22 लाख छात्र क्यों दें दोबारा एग्जाम? NEET UG परीक्षा को लेकर नई याचिका, CJI सूर्यकांत ने सुनते ही दिया ये जवाब
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
ABP NEWS
भंडारा खिला रहे हैं या एहसान कर रहे हैं? बीजेपी नेता राघवेंद्र प्रताप?
भंडारा खिला रहे हैं या एहसान कर रहे हैं? बीजेपी नेता राघवेंद्र प्रताप?
ABP NEWS
पार्किंग में स्पीड का खेल, मां-बेटी पर चढ़ गई कार
पार्किंग में स्पीड का खेल, मां-बेटी पर चढ़ गई कार
Embed widget