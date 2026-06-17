Dungarpur News: सागवाड़ा से सूरत जा रही बस ट्रक से टकराई, 6 यात्रियों की दर्दनाक मौत

राजस्थान के डूंगरपुर जिले में बुघवार को हादसा हो गया, जहां सागवाड़ा क्षेत्र से गुजरात के सूरत जाने वाली बस बुधवार तड़के गुजरात के वडोदरा के पास भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई. हादसे में बस ड्राइवर समेत छह लोगों की दर्दनाक मौत होने की सूचना है. घटना के बाद क्षेत्र में शोक और सनसनी का माहौल है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार बालाजी ट्रेवल्स की बस प्रतापपुर से वाया सागवाड़ा होते हुए सूरत के लिए मंगलवार रात करीब 9 बजे रवाना हुई थी. बस में सागवाड़ा क्षेत्र से भी कई यात्री सवार हुए थे. बताया जा रहा है कि वडोदरा के कोटंबी स्टेडियम के आसपास बस और ट्रक की टक्कर से दुर्घटनाग्रस्त हो गई.

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6 लोगों की मौत

सागवाड़ा बुकिंग एजेंट के अनुसार हादसे में पाडवा निवासी एक महिला, फावड़ा निवासी एक पुरुष और बडगी क्षेत्र के बस चालक की मौत हो गई है. इसके अलावा अन्य मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है. कुल 6 लोगों की मौत की सूचना सामने आई है. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंच गए. राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है तथा घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है.

हादसे के कारणों की जांच

घटना की खबर मिलते ही सागवाड़ा, पाडवा, फावड़ा और आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई. परिजन अपने प्रियजनों की जानकारी के लिए लगातार संपर्क कर रहे हैं. फिलहाल प्रशासन द्वारा मृतकों और घायलों की आधिकारिक सूची जारी किए जाने का इंतजार है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

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