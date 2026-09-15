डूंगरपुर में BJP की बाड़ेबंदी जारी, शपथ के बाद बस में रवाना हुए पार्षद

राजस्थान के डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव के नतीजों के बाद अब सियासी गतिविधियां और तेज हो गई हैं. नगर परिषद में बोर्ड गठन को लेकर बीजेपी ने अपने विजयी पार्षदों को एकजुट रखने के लिए बाड़ेबंदी जारी रखी है. पिछले करीब पांच दिनों से अज्ञात स्थान पर रखे गए बीजेपी के नवनिर्वाचित पार्षद सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां प्रशासन की ओर से उन्हें पद और गोपनीयता के साथ कर्तव्य निर्वहन और स्वच्छता की शपथ दिलाई गई.

शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर और जिला कोष कार्यालय के आसपास बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, समर्थक और पार्षदों के परिजन पहुंच गए. कई दिनों बाद अपने परिजनों को सामने देखकर परिवार के लोगों में उत्साह दिखाई दिया. समर्थकों ने फूल-मालाओं से पार्षदों का स्वागत किया और इस दौरान 'वंदे मातरम्' और 'जय श्री राम' के नारे भी लगाए गए. कुछ देर के लिए कलेक्ट्रेट परिसर का माहौल पूरी तरह राजनीतिक रंग में नजर आया.

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शपथ के बाद फिर शुरू हुई बाड़ेबंदी

हालांकि पार्षदों और उनके परिजनों की यह मुलाकात ज्यादा देर नहीं चली. शपथ ग्रहण कार्यक्रम पूरा होने के तुरंत बाद बीजेपी के सभी विजयी पार्षदों को दोबारा निजी बस में बैठाया गया. इसके बाद बस पार्षदों को लेकर अज्ञात स्थान के लिए रवाना हो गई. इस दौरान बीजेपी संगठन के पदाधिकारी भी पूरी तरह सक्रिय नजर आए.

चुनाव परिणाम आने के बाद से ही बीजेपी अपने पार्षदों को एकजुट रखने की रणनीति पर काम कर रही है. सभापति चुनाव में किसी तरह की क्रॉस वोटिंग या अंतिम समय में होने वाली राजनीतिक उठापटक से बचने के लिए पार्षदों की बाड़ेबंदी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

सभापति चुनाव पर टिकी निगाहें

डूंगरपुर नगर परिषद में बोर्ड गठन के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती सभापति का चुनाव है. नगर परिषद चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी बोर्ड बनाने को लेकर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, लेकिन सभापति चुनाव के दौरान पार्षदों के समर्थन और वोटिंग का गणित महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

इसी वजह से बीजेपी अपने पार्षदों को लेकर किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती. पार्टी की कोशिश है कि सभापति चुनाव तक सभी पार्षद एकजुट रहें और अंतिम समय में किसी तरह की क्रॉस वोटिंग या सियासी जोड़-तोड़ की संभावना को रोका जा सके.

परिवार से मुलाकात के लिए पहुंचे समर्थक

पार्षदों के कलेक्ट्रेट पहुंचने की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में उनके परिजन और बीजेपी समर्थक भी मौके पर पहुंच गए. कई दिनों बाद पार्षदों से मुलाकात होने के कारण परिवार के लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया. समर्थकों ने फूल-मालाओं से पार्षदों का स्वागत किया. हालांकि, शपथ कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पार्षदों को ज्यादा समय तक कलेक्ट्रेट परिसर में रुकने नहीं दिया गया और उन्हें सीधे बस में बैठाकर वापस रवाना कर दिया गया.

डूंगरपुर और सागवाड़ा में बीजेपी का बोर्ड बनाने का दावा

नगर निकाय चुनाव के बाद डूंगरपुर के साथ सागवाड़ा में भी बीजेपी बोर्ड बनाने की स्थिति में नजर आ रही है. ऐसे में पूरे वागड़ क्षेत्र की सियासत में अब सभापति पद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी डूंगरपुर नगर परिषद के सभापति पद के लिए किस चेहरे पर दांव लगाती है. पार्टी के अंदर संभावित दावेदारों को लेकर भी राजनीतिक चर्चाओं का दौर जारी है. हालांकि, अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व की ओर से ही किया जाएगा.

22 सितंबर को होगा सभापति का चुनाव

अब सभी की नजरें 22 सितंबर को होने वाले सभापति चुनाव पर टिकी हैं. इसी दिन नगर परिषद की सत्ता की तस्वीर और अधिक स्पष्ट हो जाएगी. सभापति पद के चुनाव में पार्षदों की भूमिका निर्णायक होगी. ऐसे में चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से पार्षदों की बाड़ेबंदी को सियासी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है.

फिलहाल बीजेपी अपने विजयी पार्षदों को एकजुट रखने में जुटी हुई है. शपथ ग्रहण के लिए पार्षदों को कलेक्ट्रेट लाया गया, परिजनों और समर्थकों से कुछ देर मुलाकात हुई और इसके बाद उन्हें दोबारा बस में बैठाकर अज्ञात स्थान के लिए रवाना कर दिया गया. अब देखना होगा कि 22 सितंबर को सभापति चुनाव के दिन बीजेपी किस चेहरे को मैदान में उतारती है और डूंगरपुर नगर परिषद की सत्ता की कमान किसके हाथों में आती है.

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