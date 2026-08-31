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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानडूंगरपुर: 40 वार्डों में चुनावी घमासान, कांग्रेस-BJP के बीच BAP ने बढ़ाई टेंशन

डूंगरपुर: 40 वार्डों में चुनावी घमासान, कांग्रेस-BJP के बीच BAP ने बढ़ाई टेंशन

राजस्थान के डूंगरपुर नगर परिषद में कुल 40 वार्ड हैं. जिन वार्डों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा था, वहां BAP के प्रत्याशी आने से मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना बढ़ गई है.

Written By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Updated at : 31 Aug 2026 11:19 PM (IST)
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राजस्थान में नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर डूंगरपुर शहर का सियासी माहौल गरमा गया है. नगर परिषद डूंगरपुर के 40 वार्डों में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब चुनावी तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है. कांग्रेस और बीजेपी में मुख्य मुकाबले के बीच भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने 12 वार्डों में प्रत्याशी उतारकर चुनावी समीकरणों को नया मोड़ दे दिया है. वहीं बीजेपी की ओर से 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने के बाद इन वार्डों में भी मुकाबला खासा दिलचस्प हो गया है.

नामांकन का दौर खत्म होने के साथ ही अब डूंगरपुर शहर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. प्रत्याशी और उनके समर्थक मतदाताओं से संपर्क साधने में जुट गए हैं. कहीं पार्टी के नाम पर वोट मांगने की कोशिश हो रही है तो कहीं प्रत्याशी अपनी व्यक्तिगत पकड़ और वार्ड में किए गए काम को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं.

40 वार्डों में आमने-सामने होंगे सियासी दिग्गज

डूंगरपुर नगर परिषद में कुल 40 वार्ड हैं और इस बार सभी वार्डों में चुनावी मुकाबला देखने को मिलेगा. जिन वार्डों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा था, वहां BAP के प्रत्याशी आने से मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना बढ़ गई है. अब चुनावी नतीजों में यह देखना अहम होगा कि BAP कितने वार्डों में कांग्रेस और बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल रहती है और उसका सीधा फायदा किस राजनीतिक दल को मिलता है.

BAP की एंट्री से कांग्रेस-BJP की बढ़ी चुनौती!

डूंगरपुर और आसपास के क्षेत्र में BAP की राजनीतिक सक्रियता लगातार चर्चा में रही है. ऐसे में नगर परिषद चुनाव में 12 प्रत्याशी उतारना पार्टी के लिए शहरी राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. BAP प्रत्याशी स्थानीय मुद्दों और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को लेकर मतदाताओं के बीच पहुंच बनाने में जुटे हैं. पार्टी की कोशिश है कि जिन वार्डों में उसका सामाजिक और स्थानीय प्रभाव है, वहां उसे चुनावी समर्थन में बदला जाए.

हालांकि नगर परिषद चुनाव का चुनावी गणित विधानसभा या लोकसभा चुनाव से अलग होता है. यहां वार्ड स्तर पर प्रत्याशी की व्यक्तिगत छवि, स्थानीय संपर्क और मतदाताओं के साथ संबंध भी काफी मायने रखते हैं. ऐसे में BAP की एंट्री का वास्तविक असर चुनाव परिणाम के बाद ही साफ होगा.

BJP ने 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा

डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव में बीजेपी की ओर से 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने की भी चर्चा है. पार्टी के इस फैसले ने चुनावी समीकरणों में एक और पहलू जोड़ दिया है. इन उम्मीदवारों के सामने अपने-अपने वार्ड में पार्टी के साथ-साथ व्यक्तिगत स्तर पर मतदाताओं का समर्थन हासिल करने की चुनौती होगी. मुस्लिम बहुल या मिश्रित आबादी वाले वार्डों में इन प्रत्याशियों के प्रदर्शन पर राजनीतिक दलों की खास नजर रहेगी.

बीजेपी के इस फैसले से यह भी संकेत मिलता है कि पार्टी ने कई वार्डों में स्थानीय सामाजिक समीकरण और प्रत्याशियों की जीत की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए टिकट वितरण किया है. अब देखना होगा कि बीजेपी का यह चुनावी दांव कितना सफल रहता है.

कांग्रेस के सामने भी चुनौती, स्थानीय समीकरण अहम

कांग्रेस के लिए भी इस बार नगर परिषद चुनाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पार्टी प्रत्याशियों के सामने न सिर्फ बीजेपी से मुकाबला करने की चुनौती है, बल्कि BAP की मौजूदगी वाले वार्डों में वोटों के संभावित बंटवारे का सामना भी करना होगा. कांग्रेस स्थानीय विकास, वार्ड स्तर की समस्याओं और जनहित के मुद्दों को लेकर मतदाताओं के बीच पहुंच बनाने की तैयारी में है. पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने परंपरागत वोटों को एकजुट रखने और बागी या निर्दलीय प्रत्याशियों से होने वाले संभावित नुकसान को रोकने की होगी.

विकास के मुद्दों पर भी होगी सियासी जंग

डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच सिर्फ पार्टी और जातीय-सामाजिक समीकरणों की ही लड़ाई नहीं होगी. शहर की बुनियादी समस्याएं भी चुनावी मुद्दा बन सकती हैं. सड़क, नाली, साफ-सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, जलभराव, यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण और शहर के विकास जैसे मुद्दों को लेकर प्रत्याशी मतदाताओं के बीच अपनी बात रख रहे हैं. कई वार्डों में मतदाता अपने क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं को लेकर प्रत्याशियों से सवाल कर सकते हैं. 

निर्दलीय प्रत्याशी भी बिगाड़ सकते हैं समीकरण

नगर परिषद चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद कई दावेदार निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं या स्थानीय स्तर पर अपने समर्थकों के साथ सक्रिय हो सकते हैं. ऐसे प्रत्याशी अगर मजबूत जनाधार रखते हैं तो कांग्रेस, बीजेपी या BAP के प्रत्याशियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं. खासतौर पर कम अंतर वाले वार्डों में कुछ दर्जन या कुछ सैकड़ा वोट भी चुनाव का परिणाम बदल सकते हैं.

घर-घर जनसंपर्क से लेकर बैठकों तक जोर

नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रत्याशियों का पूरा फोकस प्रचार अभियान पर है. प्रत्याशी घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं. समर्थकों के साथ छोटी-बड़ी बैठकें की जा रही हैं और वार्ड की समस्याओं को लेकर लोगों के बीच अपनी प्राथमिकताएं रखी जा रही हैं. आने वाले दिनों में राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं और स्थानीय पदाधिकारियों की सक्रियता भी बढ़ने की संभावना है. पार्टी संगठन बूथ स्तर तक चुनावी रणनीति तैयार कर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे.

किसके पक्ष में जाएगा डूंगरपुर का जनादेश?

फिलहाल नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही डूंगरपुर नगर परिषद का चुनावी रण पूरी तरह सज चुका है. कांग्रेस जहां अपनी जमीन बचाने की कोशिश करेगी, वहीं बीजेपी नगर परिषद में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जोर लगाएगी. दूसरी ओर BAP की कोशिश होगी कि 12 वार्डों में अपनी मौजूदगी को वोटों में बदलकर शहरी राजनीति में मजबूत दस्तक दी जाए.

अब आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार जैसे-जैसे तेज होगा, वैसे-वैसे राजनीतिक बयानबाजी और वार्ड स्तर के समीकरण भी सामने आएंगे. डूंगरपुर के 40 वार्डों में आखिर किस दल का पलड़ा भारी रहता है और BAP कितने वार्डों में खेल बदलती है, इसका फैसला मतदाता करेंगे.

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About the author सादिक़ अली, डूंगरपुर

सादिक अली राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 20 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP News से जुड़े हैं. इससे पहले वे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. क्राइम और राजनीति की खबरों पर उनकी विशेष पकड़ है. डूंगरपुर जिले की जमीनी हकीकत और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी पैनी नजर रहती है. सटीक, तेज और भरोसेमंद पत्रकारिता उनकी पहचान है.
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Published at : 31 Aug 2026 11:16 PM (IST)
Tags :
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