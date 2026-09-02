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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानडूंगरपुर निकाय चुनाव में बड़ा उलटफेर, 143 पर्चे खारिज; 206 मैदान में

डूंगरपुर निकाय चुनाव में बड़ा उलटफेर, 143 पर्चे खारिज; 206 मैदान में

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी चुनाव कार्यक्रम के तहत पार्षद सदस्य पद के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे. रिटर्निंग अधिकारियों की निगरानी में मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच की गई.

Written By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Updated at : 02 Sep 2026 10:19 AM (IST)
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राजस्थान में नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 को लेकर डूंगरपुर जिले में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है. नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंगलवार को डूंगरपुर नगर परिषद और सागवाड़ा नगरपालिका में दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच की गई. जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुल 143 नामांकन पत्र खारिज किए गए, जबकि 206 अभ्यर्थियों के नामांकन वैध पाए गए हैं. नामांकन जांच के बाद अब दोनों नगरीय निकायों में चुनावी मुकाबले की तस्वीर धीरे-धीरे साफ होने लगी है.

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी चुनाव कार्यक्रम के तहत पार्षद सदस्य पद के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे. रिटर्निंग अधिकारियों की निगरानी में मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच की गई. जांच के दौरान नियमों और दस्तावेजों के आधार पर जिन नामांकन पत्रों में कमियां पाई गईं, उन्हें निरस्त कर दिया गया.

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डूंगरपुर नगर परिषद में 196 नामांकन दाखिल, 88 खारिज

डूंगरपुर नगर परिषद के 40 वार्डों में पार्षद सदस्य पद के लिए कुल 196 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे. रिटर्निंग अधिकारी डूंगरपुर सोनू कुमार गुर्जर ने बताया कि सभी प्राप्त नामांकन पत्रों की नियमानुसार जांच की गई.

जांच के दौरान 88 नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए. वहीं 103 अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाए गए हैं. नामांकन पत्रों की जांच के बाद अब नगर परिषद डूंगरपुर के 40 वार्डों में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की स्थिति पहले की तुलना में स्पष्ट हो गई है.

नामांकन खारिज होने के बाद अब संबंधित उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की नजर आगे की चुनावी प्रक्रिया पर है. वहीं वैध पाए गए उम्मीदवार अपने-अपने वार्डों में प्रचार और जनसंपर्क की रणनीति को और तेज करने की तैयारी में जुट सकते हैं.

सागवाड़ा नगरपालिका में 159 नामांकन, 55 पर्चे निरस्त

डूंगरपुर के साथ ही सागवाड़ा नगरपालिका में भी नामांकन पत्रों की जांच मंगलवार को पूरी की गई. रिटर्निंग अधिकारी सागवाड़ा सुबोध सिंह चारण के अनुसार नगरपालिका के 35 वार्डों में पार्षद सदस्य पद के लिए कुल 153 उम्मीदवारों ने 159 नामांकन पत्र दाखिल किए थे.

जांच के दौरान इनमें से 55 नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए. वहीं 103 अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं. इस तरह जांच के बाद सागवाड़ा नगरपालिका के 35 वार्डों में चुनावी मैदान में मौजूद वैध उम्मीदवारों की स्थिति भी सामने आ गई है.

दोनों निकायों में 143 पर्चे खारिज

नामांकन जांच के सामने आए आंकड़ों के अनुसार डूंगरपुर नगर परिषद में 88 और सागवाड़ा नगरपालिका में 55 नामांकन पत्र खारिज किए गए. दोनों निकायों को मिलाकर 143 नामांकन पत्र निरस्त हुए हैं. वहीं डूंगरपुर नगर परिषद में 103 और सागवाड़ा नगरपालिका में 103 अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाए गए. इस तरह कुल 206 अभ्यर्थी वैध पाए गए हैं.

अब नामांकन वापसी पर नजर

नामांकन पत्रों की जांच पूरी होने के बाद अब चुनावी प्रक्रिया का अगला अहम चरण नामांकन वापसी होगा. नामांकन वापस लेने की अंतिम प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रत्येक वार्ड में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अंतिम तस्वीर सामने आएगी.

नामांकन जांच के बाद कई संभावित उम्मीदवारों के मैदान से बाहर होने से स्थानीय राजनीतिक समीकरणों पर भी असर पड़ सकता है. वहीं जिन प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए हैं, वे अब अपने-अपने वार्डों में मतदाताओं से संपर्क और प्रचार अभियान को गति देने में जुटेंगे.

डूंगरपुर नगर परिषद के 40 और सागवाड़ा नगरपालिका के 35 वार्डों में होने वाले चुनाव को लेकर स्थानीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. आने वाले दिनों में नामांकन वापसी के बाद मुकाबले की वास्तविक स्थिति सामने आएगी और इसके साथ ही निकाय चुनाव का सियासी माहौल और गरमाने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: जयपुर निकाय चुनाव: टिकट न मिलने पर फूट फूटकर रोए BJP नेता, फिर ऐसे हुए बागी

About the author सादिक़ अली, डूंगरपुर

सादिक अली राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 20 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP News से जुड़े हैं. इससे पहले वे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. क्राइम और राजनीति की खबरों पर उनकी विशेष पकड़ है. डूंगरपुर जिले की जमीनी हकीकत और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी पैनी नजर रहती है. सटीक, तेज और भरोसेमंद पत्रकारिता उनकी पहचान है.
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Published at : 02 Sep 2026 10:19 AM (IST)
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