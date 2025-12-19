डूंगरपुर में मनचले की प्रताड़ना से टूटकर 16 वर्षीय छात्रा ने दी जान, थाने के बाहर फूटा जनआक्रोश

राजस्थान के डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां 16 वर्षीय छात्रा ने कथित तौर पर एक युवक की लगातार छेड़छाड़ और पुलिस की निष्क्रियता से परेशान होकर जहर खा लिया. इलाज के दौरान उदयपुर में उसकी मौत हो गई. छात्रा की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में गुस्सा और आक्रोश देखने को मिल रहा है.

मिली जानकारी के अनुसार, पीठ निवासी छात्रा हाल ही में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुकी थी. 14 दिसंबर को वह बीएसटीसी (BSTC) का फॉर्म भरने घर से निकली थी. आरोप है कि गांव का ही युवक जावेद पुत्र मुश्ताक लगातार उसका पीछा कर रहा था. छात्रा जहां-जहां गई, युवक वहां पहुंचकर उसे परेशान करता रहा. इससे छात्रा मानसिक रूप से काफी टूट गई थी.

थाने में शिकायत, लेकिन नहीं हुई कार्रवाई

परिजनों का कहना है कि परेशान होकर छात्रा उसी दिन अपनी मां के साथ धम्बोला थाने पहुंची और लिखित शिकायत दी. लेकिन आरोप है कि पुलिस ने शिकायत लेने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. न आरोपी को रोका गया और न ही उसे समझाइश दी गई. इसी लापरवाही के चलते छात्रा गहरे मानसिक तनाव में चली गई.

परिजनों के मुताबिक, लगातार प्रताड़ना और पुलिस की चुप्पी से टूट चुकी छात्रा ने 16 दिसंबर की शाम जहर खा लिया. हालत बिगड़ने पर उसे पहले डूंगरपुर और फिर उदयपुर रेफर किया गया, जहां बुधवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मौत की खबर फैलते ही पीठ कस्बे और आसपास के गांवों में तनाव का माहौल बन गया.

थाने के बाहर धरना, हनुमान चालीसा का पाठ

छात्रा की मौत से आक्रोशित सर्वसमाज के लोग बड़ी संख्या में धम्बोला थाने पहुंचे. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और थाना परिसर में ही सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया. लोगों का कहना था कि अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करती, तो आज यह घटना नहीं होती.

प्रदर्शनकारियों ने रखी मांगें

प्रदर्शनकारियों ने मुख्य आरोपी और उसके सहयोगियों की तत्काल गिरफ्तारी, आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई, लापरवाह पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता व सरकारी नौकरी की मांग की है.

पुलिस तैनात, माहौल अब भी तनावपूर्ण

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए धम्बोला थाने पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है. डिप्टी मदन लाल विश्नोई समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं. देर शाम तक इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था.