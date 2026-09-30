डूंगरपुरः किराए के कमरे में छप रहे थे 'नकली नोट', जाली करेंसी के साथ 2 गिरफ्तार

डूंगरपुर में रामसागड़ा थाना पुलिस ने जाली नोट तैयार करने और उन्हें बाजार में खपाने की कथित साजिश का खुलासा किया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि उनका एक साथी मौके से फरार हो गया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी किराए के कमरे में प्रिंटर और लेमिनेशन मशीन की मदद से 500-500 रुपये के जाली नोट तैयार कर रहे थे.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 500 रुपये के 991 जाली नोट बरामद किए हैं, जिनकी कुल अंकित कीमत 4 लाख 95 हजार 500 रुपये बताई गई है. इसके अलावा जाली नोट तैयार करने में इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन, विशेष कागज और नोट गिनने की इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी बरामद की गई है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक कार और स्कूटी भी जब्त की है.

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पंचायत चुनाव के मद्देनजर चल रहा था विशेष अभियान

पुलिस के अनुसार, आगामी पंचायत चुनावों को देखते हुए जिला पुलिस की ओर से संदिग्ध गतिविधियों और अवैध कारोबार के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में रामसागड़ा थाना पुलिस इलाके में गश्त और संदिग्ध लोगों पर निगरानी कर रही थी.

इसी दौरान 29 सितंबर की देर शाम पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि माड़ा स्कूल ग्राउंड में कुछ युवक संदिग्ध हालत में मौजूद हैं और जाली नोटों की खेप को आगे खपाने की तैयारी में हैं. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई की योजना बनाई.

माड़ा स्कूल ग्राउंड में पुलिस ने घेराबंदी की

थानाधिकारी कैलाश पंचारिया के नेतृत्व में पुलिस टीम माड़ा स्कूल ग्राउंड पहुंची और इलाके की घेराबंदी की. पुलिस के पहुंचते ही वहां मौजूद तीन युवक भागने लगे. पुलिस के मुताबिक, एक युवक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जबकि पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दो युवकों को पकड़ लिया.

कार से बरामद हुए 991 जाली नोट

पुलिस ने मौके पर खड़ी कार और स्कूटी की तलाशी ली. कार की पिछली सीट पर रखे एक गत्ते के डिब्बे में अखबार में लिपटे नोटों के बंडल मिले. जांच करने पर ये नोट जाली पाए गए. पुलिस के मुताबिक, कार से 500 रुपये के कुल 991 जाली नोट बरामद किए गए. इन नोटों की कुल अंकित कीमत 4,95,500 रुपये है. इतनी बड़ी संख्या में जाली नोट मिलने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की.

पुलिस ने इन्हें किया गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 23 वर्षीय भावेश खटीक और 19 वर्षीय नयन जोशी, निवासी डूंगरपुर, के रूप में हुई है. वहीं, पुलिस के अनुसार फरार आरोपी की पहचान राहुल लबाना के रूप में हुई है. रामसागड़ा थाना पुलिस फरार आरोपी राहुल लबाना की तलाश कर रही है.

किराए के कमरे में तैयार किया था जाली नोट बनाने का सेटअप

पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने कथित तौर पर जाली नोट तैयार करने के लिए किराए का कमरा लिया था. कमरे में नोट छापने के लिए प्रिंटर और उन्हें तैयार करने के लिए लेमिनेशन मशीन सहित अन्य सामान रखा गया था. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि कमरे में कितने समय से यह गतिविधि चल रही थी और अब तक कितनी मात्रा में जाली नोट तैयार किए जा चुके हैं.

पहली खेप बाजार में पहुंचने से पहले पकड़े गए

पुलिस के मुताबिक, आरोपी जाली नोटों की एक खेप लेकर उसे बाजार में खपाने की तैयारी में थे. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिल गई और कार्रवाई कर दी गई. इस वजह से बड़ी संख्या में जाली नोट बाजार में पहुंचने से पहले ही बरामद कर लिए गए. पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर कम समय में अधिक पैसा कमाने और अपने खर्च पूरे करने के लिए जाली नोट तैयार करने की बात बताई है. हालांकि, पुलिस इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है.

कहां से आया सामान, किसे करनी थी सप्लाई?

अब पुलिस की जांच का फोकस जाली नोटों के इस कथित नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने पर है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि जाली नोट तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा विशेष कागज और अन्य सामग्री आरोपियों तक कैसे पहुंची. इसके साथ ही पुलिस यह भी पता कर रही है कि तैयार किए गए जाली नोटों को कहां-कहां खपाने की योजना थी और इस काम में आरोपियों के साथ कोई अन्य व्यक्ति भी जुड़ा हुआ था या नहीं.

पुलिस कर रही नेटवर्क की जांच जारी

गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ के आधार पर जाली नोटों के संभावित नेटवर्क और संपर्कों की जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं. फिलहाल पुलिस बरामद जाली नोटों, उपकरणों और आरोपियों के संपर्कों को लेकर सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

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