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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानडूंगरपुर: NH-48 पर 395 कार्टन शराब जब्त, वाशिंग मशीन की आड़ में तस्करी

डूंगरपुर: NH-48 पर 395 कार्टन शराब जब्त, वाशिंग मशीन की आड़ में तस्करी

डूंगरपुर जिले में गुजरात सीमा पर बिछीवाड़ा थाना पुलिस और रतनपुर चौकी की टीम ने नेशनल हाईवे-48 पर नाकाबंदी के दौरान कंटेनर में वाशिंग मशीन के कार्टन की आड़ में अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बरामद की.

Written By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Updated at : 10 Sep 2026 04:33 PM (IST)
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राजस्थान के डूंगरपुर जिले में गुजरात सीमा पर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. बिछीवाड़ा थाना पुलिस और रतनपुर चौकी की टीम ने नेशनल हाईवे-48 पर नाकाबंदी के दौरान एक कंटेनर को पकड़ा. पुलिस के मुताबिक, कंटेनर में वाशिंग मशीन के कार्टन की आड़ में अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप गुजरात ले जाई जा रही थी. तलाशी के दौरान पुलिस ने 395 कार्टन शराब बरामद की, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपये बताई गई है.

पुलिस ने कंटेनर चालक को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान त्रिलोक सिंह पुत्र रामसिंह रावत, निवासी बाड़ी का बाड़िया, थाना करेड़ा, जिला भीलवाड़ा के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, बरामद शराब के कार्टनों पर 'For Sale Only in Chandigarh' लिखा हुआ मिला है.

निकाय चुनाव के बीच सीमा पर पुलिस की सख्ती

पुलिस के मुताबिक, आगामी निकाय चुनावों को देखते हुए डूंगरपुर जिले में अवैध शराब की तस्करी और परिवहन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. एसपी मनीष कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान 'ऑपरेशन स्वच्छता' के तहत राजस्थान-गुजरात सीमा पर नाकाबंदी और वाहनों की जांच की जा रही है.

इसी अभियान के तहत बिछीवाड़ा थाना पुलिस और रतनपुर चौकी की टीम एनएच-48 पर वाहनों की जांच कर रही थी. पुलिस के अनुसार, इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि उदयपुर की तरफ से गुजरात जाने वाले मार्ग पर एक बंद बॉडी कंटेनर में अवैध अंग्रेजी शराब की खेप ले जाई जा रही है.

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सूचना पर कंटेनर को रोका, वाशिंग मशीन के पीछे मिली शराब

पुलिस के मुताबिक, सूचना के आधार पर रतनपुर बॉर्डर के पास नाकाबंदी की गई. इसी दौरान संदिग्ध टाटा कंटेनर नंबर  को रुकवाकर जांच की गई. पुलिस का कहना है कि कंटेनर चालक से वाहन में रखे सामान के बारे में पूछताछ की गई तो उसने वाशिंग मशीनें होने की जानकारी दी. पुलिस द्वारा माल से संबंधित बिल्टी और अन्य दस्तावेज मांगे जाने पर चालक कथित तौर पर संतोषजनक दस्तावेज पेश नहीं कर सका. इसके बाद पुलिस टीम ने कंटेनर की गहन तलाशी ली.

पुलिस के अनुसार, कंटेनर के आगे की तरफ वाशिंग मशीन के कार्टन रखे हुए थे. इनके पीछे तलाशी लेने पर अंग्रेजी शराब के कार्टन मिले. पुलिस ने पूरे कंटेनर की जांच के बाद 395 कार्टन शराब बरामद करने का दावा किया है. पुलिस के मुताबिक, जब्त शराब की अनुमानित बाजार कीमत करीब 50 लाख रुपये है. शराब के कार्टनों पर 'For Sale Only in Chandigarh' अंकित मिला है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे गुजरात में किसे पहुंचाया जाना था.

चालक गिरफ्तार, गुजरात जाने वाले मार्ग पर निगरानी बढ़ी

पुलिस ने शराब और कंटेनर को जब्त कर चालक त्रिलोक सिंह को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के जरिए शराब की खेप के स्रोत, संभावित डिलीवरी प्वाइंट और तस्करी से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस मामले में आरोपी के अलावा और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

पुलिस के अनुसार, राजस्थान-गुजरात सीमा पर अवैध शराब के परिवहन को रोकने के लिए एनएच-48 सहित प्रमुख मार्गों पर नाकाबंदी और संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है. निकाय चुनावों के मद्देनजर भी पुलिस की ओर से अवैध शराब की आवाजाही पर विशेष नजर रखी जा रही है. पुलिस का कहना है कि अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

बिछीवाड़ा थानाधिकारी के सुपरविजन में हुई कार्रवाई 

यह कार्रवाई पुलिस उपाधीक्षक रूप सिंह और बिछीवाड़ा थानाधिकारी देवेंद्र सिंह देवल के सुपरविजन में की गई. पुलिस के अनुसार, कार्रवाई में बिछीवाड़ा थाने के उपनिरीक्षक अब्दुल मुनाफ, रतनपुर चौकी के कांस्टेबल युवराज सिंह और कांस्टेबल गौरव की अहम भूमिका रही. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद शराब तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है!

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About the author सादिक़ अली, डूंगरपुर

सादिक अली राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 20 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP News से जुड़े हैं. इससे पहले वे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. क्राइम और राजनीति की खबरों पर उनकी विशेष पकड़ है. डूंगरपुर जिले की जमीनी हकीकत और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी पैनी नजर रहती है. सटीक, तेज और भरोसेमंद पत्रकारिता उनकी पहचान है.
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Published at : 10 Sep 2026 04:33 PM (IST)
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Dungarpur News RAJASTHAN NEWS
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