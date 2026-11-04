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राजस्थान में दिवाली पर सुरक्षा सख्त, फील्ड में उतरेंगे बड़े अफसर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दीपावली पर बाजारों में बढ़ने वाली भीड़, यातायात के दबाव और सुरक्षा किसी तरह की लापरवाही ना हो. वरिष्ठ अधिकारी खुद जायजा लें.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 04 Nov 2026 02:05 PM (IST)
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दीपावली पर बाजारों में बढ़ने वाली भीड़, यातायात के दबाव और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए राजस्थान पुलिस अलर्ट मोड पर रहेगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा में किसी तरह की लापरवाही नहीं हो. वरिष्ठ अधिकारी खुद फील्ड में उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लें और किसी भी घटना पर तुरंत कार्रवाई करें. बाजारों से लेकर धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं.

सीएम भजनलाल शर्मा ने कानून व्यवस्था को लेकर उच्चस्तरीय बैठक में ये निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज पर बाजारों, सार्वजनिक स्थानों और पर्यटन स्थलों पर भीड़ बढ़ती है. ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है.

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नशा तस्करों और साइबर ठगों पर शिकंजा

मुख्यमंत्री ने प्रमुख बाजारों, धार्मिक स्थलों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए. संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त, रात की पेट्रोलिंग और नाकाबंदी बढ़ाने को कहा. बाजारों में सीसीटीवी कैमरे चालू रखने और व्यापारियों के साथ बैठक कर यातायात व पार्किंग की व्यवस्था बनाने के भी निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों के दौरान पुलिस की व्यस्तता का फायदा नशा तस्कर उठा सकते हैं. इसलिए सक्रिय तस्करों की पहचान कर उनके नेटवर्क को तोड़ा जाए. साइबर अपराधों को रोकने के लिए साइबर टीमों को 24 घंटे सक्रिय रखने और शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि साइबर अपराधियों से पुलिस दो कदम आगे रहकर काम करे.

अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखने के साथ सोशल मीडिया पर अफवाह, भ्रामक जानकारी और भड़काऊ सामग्री फैलाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए. पुलिस सोशल मीडिया विशेषज्ञों की मदद लेगी. दीपावली से पहले सीएलजी सदस्यों, सीएलजी यूथ और सुरक्षा सखियों के साथ बैठकें भी की जाएंगी.

पटाखों की दुकानों पर सुरक्षा के इंतजाम

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पटाखों की अवैध बिक्री और भंडारण रोकने, दुकानों पर सुरक्षा नियमों का पालन कराने और अग्निशमन व्यवस्था पूरी तरह तैयार रखने को कहा. आईजी और एसपी को जिलों में अपराधों की समीक्षा कर रोकथाम की योजना बनाने के निर्देश भी दिए.

मुख्यमंत्री ने कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की तारीफ करते हुए कहा कि इससे महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में मदद मिल रही है और उनमें आत्मविश्वास बढ़ रहा है. पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा और सुविधाएं बेहतर रखने के निर्देश भी दिए, ताकि पर्यटक राजस्थान से अच्छा अनुभव लेकर लौटें.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 04 Nov 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
BHAJANLAL SHARMA RAJASTHAN NEWS Diwali 2026
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