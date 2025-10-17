हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: दिवाली की मिठाइयों की फीकी पड़ी मिठास, आसमान छूती चांदी की कीमतों से बिक्री में गिरावट

जयपुर: दिवाली की मिठाइयों की फीकी पड़ी मिठास, आसमान छूती चांदी की कीमतों से बिक्री में गिरावट

Jaipur News: दीपावली पर मिठाइयों की मिठास को आसमान छूती चांदी की कीमतें फीकी कर रही हैं. चांदी की महंगाई की वजह से मिठाइयों की कीमतें बेहद ज्यादा हो गई हैं.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 17 Oct 2025 10:50 PM (IST)
Preferred Sources

चांदी की कीमतों में लगातार हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी का असर सिर्फ सिल्वर के गहनों की खरीदारी पर ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि इसने दीपावली की मिठाइयों की मिठास को भी फीका कर दिया है. 

दरअसल ज्यादातर मिठाइयों को खूबसूरत लुक देने के लिए उस पर चांदी का वर्क लगाया जाता है. पिछले एक साल में चांदी के दाम तकरीबन ढाई गुना बढ़ गए हैं और इसका सीधा असर मिठाइयों की कीमत पर देखने को मिल रहा है. 

चांदी के वर्क की कीमतों में बढ़ोतरी

चांदी के वर्क की कीमतों में करीब ढाई गुना बढ़ोतरी होने की वजह से पिंक सिटी जयपुर में मिठाइयों के दाम 10 से 15 फ़ीसदी तक बढ़ गए हैं. जयपुर की ज्यादातर दुकानों में मिठाइयां सिर्फ चांदी के वर्क की कीमत की वजह से तकरीबन 15 फ़ीसदी ज़्यादा दामों पर बिक रही हैं. 

दुकानदारों का क्या कहना है?

दुकानदारों का कहना है कि चांदी के वर्क का जो बंडल पिछले साल दीपावली पर पांच से साढ़े पांच हजार रुपए में आता था, वह इन दिनों बारह हज़ार रुपए या उससे ज्यादा के दाम में मिल रहा है. ऐसे में मिठाइयों के दाम बढ़ाना मजबूरी हो गया था.

 हालांकि कीमतों में बढ़ोतरी का दीपावली के त्योहार पर बिकने वाली मिठाइयों पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है. लोगों का कहना है कि रोशनी के इस त्यौहार पर मिठाइयां खरीदना और उसे उपहार में दूसरों को देना शगुन के तौर पर होता है. ऐसे में कीमतें बढ़ाने के बावजूद उनकी खरीदारी करनी ही पड़ रही है. 

मिठाई के दुकानदार ने क्या कहा?

जयपुर के सांगानेरी गेट इलाके के बांबे मिष्ठान भंडार के मैनेजर सुरेंद्र के मुताबिक एक तरफ ड्राई फ्रूट व मिठाई में इस्तेमाल होने वाले दूसरे सामानों के दाम बढ़े हैं तो वहीं दूसरी तरफ चांदी के वर्क की कीमत में लगी आग का ठीक-ठाक असर मिठाइयों पर पड़ा है. इसकी वजह से कई मिठाइयों पर चांदी का वर्क नहीं लगाया जा रहा है या फिर पहले के मुकाबले कम लगाया जा रहा है.

चांदी की कीमतों में लगी आग ने न सिर्फ इससे बनी ज्वेलरी और दूसरे सामानों को प्रभावित किया है, बल्कि  इसने दीपावली पर मिठाइयों की मिठास को भी फीका करने का काम किया है. जयपुर की बात की जाए तो यहां चांदी यानी सिल्वर के दाम पिछले एक साल में तकरीबन दो गुना तक बढ़ गए हैं. 

और पढ़ें
Published at : 17 Oct 2025 10:50 PM (IST)
Tags :
Diwali Celebration RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS Diwali 2025 Diwali Puja 2025 Deepavali 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
इंडिया
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
क्रिकेट
RCB For Sale! अडानी ग्रुप को इस बिजनेसमैन से मिल रही सीधी टक्कर, IPL 2026 से पहले बदल जाएगा बेंगलुरु का मालिक!
RCB For Sale! अडानी ग्रुप को इस बिजनेसमैन से मिल रही सीधी टक्कर, IPL 2026 से पहले बदल जाएगा बेंगलुरु का मालिक!
Advertisement

वीडियोज

महागठबंधन में सीट बंटवारे का महाझोल?
चुनाव बाद सीएम कौन...कब तक मौन?
Ashley Tellis की गिरफ्तारी से भारत में भूचाल क्यों? | ABPLIVE
पंकज त्रिपाठी बने कूल डूड, बदला अपना लुक तो क्या बोले परितोष त्रिपाठी?
आम्रपाली दुबे ने सोल्फा वर्ड म्यूजिक के जरिए भोजपुरी म्यूजिक को नया ग्लोबल अंदाज दिया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
इंडिया
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
क्रिकेट
RCB For Sale! अडानी ग्रुप को इस बिजनेसमैन से मिल रही सीधी टक्कर, IPL 2026 से पहले बदल जाएगा बेंगलुरु का मालिक!
RCB For Sale! अडानी ग्रुप को इस बिजनेसमैन से मिल रही सीधी टक्कर, IPL 2026 से पहले बदल जाएगा बेंगलुरु का मालिक!
Celebrities
Diwali 2025: ये फेस्टिव सीजन होगा इन सितारों के लिए एक्स्ट्रा स्पेशल, पार्टनर्स संग मनाएंगे पहली दिवाली
ये फेस्टिव सीजन होगा इन सितारों के लिए एक्स्ट्रा स्पेशल, पार्टनर्स संग मनाएंगे पहली दिवाली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
हेल्थ
Kids Health during Diwali: पटाखों के शोर और पॉल्यूशन में न हो जाए आपके बेबी की तबीयत खराब, अपनाएं ये टिप्स
पटाखों के शोर और पॉल्यूशन में न हो जाए आपके बेबी की तबीयत खराब, अपनाएं ये टिप्स
शिक्षा
पकौड़े बेचने वाले पिता की बेटी बनी IAS, छोटे कमरे से निकलकर दीपेश कुमारी बनीं अफसर
पकौड़े बेचने वाले पिता की बेटी बनी IAS, छोटे कमरे से निकलकर दीपेश कुमारी बनीं अफसर
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget