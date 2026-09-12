ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानकोटा: एशियन गेम्स टीम में जर्सी मिलने के बाद कटा नाम, वुशु प्लेयर ने लगाए आरोप

कोटा: एशियन गेम्स टीम में जर्सी मिलने के बाद कटा नाम, वुशु प्लेयर ने लगाए आरोप

वुशु खिलाड़ी दिव्यांशी चौधरी ने एशियन गेम्स की जर्सी मिलने के बाद आखिरी वक्त पर नाम काटने का आरोप लगाते हुए वीडियो शेयर किया. इस पर अब उनकी मां का रिएक्शन आया है.

Written By : आसिफ खान, कोटा |  Updated at : 12 Sep 2026 09:13 PM (IST)
Preferred Sources

एशियन गेम्स में चयन को लेकर कोटा की वुशु खिलाड़ी दिव्यांशी का करीब 9 मिनट का भावुक वीडियो सामने आने के बाद मामला गरमा गया है. वीडियो में दिव्यांशी रोती हुई नजर आ रही हैं. उन्होंने अपने माता-पिता से माफी मांगते हुए आत्महत्या की बात कही. वीडियो के अंत में उन्होंने कैमरा घर की छत की ओर करते हुए इसे अपना आखिरी वीडियो बताया.

दिव्यांशी की मां शशि प्रभा का कहना है कि दिव्यांशी की चोट को डॉक्टर को दिखाया गया था. डॉक्टर ने चोट पर टेपिंग के साथ खेलने की सलाह दी थी. शशि प्रभा के मुताबिक, दिव्यांशी की एमआरआई रिपोर्ट कोच और फेडरेशन के पास भी थी तथा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में उसे खेलने के लिए सक्षम बताया गया था.

'अब सुसाइड करना पड़ेगा', एशियन गेम्स से बाहर हुईं दिव्यांशी का भावुक वीडियो

मां शशि प्रभा ने चयन प्रक्रिया पर उठाए सवाल

शशि प्रभा ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला खिलाड़ी किसी कारणवश नहीं खेल पाता है तो सामान्य तौर पर दूसरे स्थान वाले खिलाड़ी को मौका दिया जाता है. उनका आरोप है कि यहां दूसरे स्थान वाले खिलाड़ी की जगह चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी को चयनित किया जा रहा है.

मां ने आरोप लगाया कि फेडरेशन पर किसी तरह का दबाव बनाया गया है और इसी वजह से चयन प्रक्रिया में इस तरह का फैसला सामने आया है. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है.

दिव्यांशी ने वीडियो में लगाए ये आरोप

दिव्यांशी ने वीडियो में आरोप लगाया कि एशियन गेम्स के लिए उन्हें भारतीय टीम की जर्सी तक दे दी गई थी, लेकिन आखिरी वक्त में उनका नाम टीम से हटा दिया गया. उन्होंने वुशु फेडरेशन की चयन प्रक्रिया को लेकर कई सवाल भी उठाए.

दिव्यांशी की मां शशि प्रभा ने भी चयन प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. दिव्यांशी के वीडियो और उनकी मां शशि प्रभा के आरोपों के बाद अब निगाहें वुशु फेडरेशन के जवाब पर टिकी हैं. फेडरेशन की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो सकेगी.

BRICS मेहमानों की थाली में जयपुर का शाही अंदाज, चांदी के खास बर्तनों में सर्व हो रहा खाना

About the author आसिफ खान, कोटा

15 साल के पत्रकारिता अनुभव के साथ आसिफ खान ABP News के साथ जुड़े हैं. आसिफ की नजर राजस्थान के कोटा संभाग की हर बड़ी खबर पर रहती है. क्राइम खबरों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है और कई बड़े मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की है.
तेज,सटीक और भरोसेमंद पत्रकारिता की कोशिश रही है.
Read More
Published at : 12 Sep 2026 09:11 PM (IST)
Tags :
Kota News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
राजस्थान निकाय चुनाव: नतीजों से पहले प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी, बस में जाते दिखे
राजस्थान निकाय चुनाव: नतीजों से पहले प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी, बस में जाते दिखे
राजस्थान
BRICS मेहमानों की थाली में जयपुर का शाही अंदाज, चांदी के खास बर्तनों में सर्व हो रहा खाना
BRICS मेहमानों की थाली में जयपुर का शाही अंदाज, चांदी के खास बर्तनों में सर्व हो रहा खाना
राजस्थान
'अब सुसाइड करना पड़ेगा', एशियन गेम्स से बाहर हुईं दिव्यांशी का भावुक वीडियो
'अब सुसाइड करना पड़ेगा', एशियन गेम्स से बाहर हुईं दिव्यांशी का भावुक वीडियो
राजस्थान
कोटा: वार्ड 51 में फर्जी मतदान पर बवाल, थाने के बाहर जुटी भीड़
कोटा: वार्ड 51 में फर्जी मतदान पर बवाल, थाने के बाहर जुटी भीड़
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary:भारत-चीन के रिश्ते सुधरेंगे?,ट्रंप को मिलेगा जवाब?।BRICS Summit 2026।Putin।Jinping
BRICS Summit 2026: PM Modi और Xi Jinping के बीच क्या बात हुई ? | China India Relation | Delhi
PM Modi- XI Jinping Meeting: मोदी-जिनपिंग...सबसे बड़ी मीटिंग! | BRICS Summit 2026 | Delhi
BRICS Summit 2026 Update: PM Modi के बोलते ही दुनिया की आंखें फटी रह गई | China | Xi Jinping | Putin
BRICS Summit 2026 Updates : इस बार की BRICS समिट का प्रभाव, बदलेगी विश्व की राजनीतिक अर्थव्यवस्था !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
काले कवर में दिल्ली पहुंची शी जिनपिंग की कार! जानें इसके पीछे का कारण
काले कवर में दिल्ली पहुंची शी जिनपिंग की कार! जानें इसके पीछे का कारण
क्रिकेट
कौन करेगा ओपनिंग? क्या ईशान किशन चोटिल? श्रेयस अय्यर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें
कौन करेगा ओपनिंग? क्या ईशान किशन चोटिल? श्रेयस अय्यर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BRICS पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान, 'आतंकवाद के साथ धर्म को...'
BRICS पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान, 'आतंकवाद के साथ धर्म को...'
बॉलीवुड
200 करोड़ से ज्यादा कमाई... फिर भी ऑस्कर 2026 से क्यों चूक गई 'हनुमान अंश'?
200 करोड़ से ज्यादा कमाई... फिर भी ऑस्कर 2026 से क्यों चूक गई 'हनुमान अंश'?
बॉलीवुड
इंडियन सिनेमा की टॉप 9 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, जिसने कमाया 1000% से ज्यादा प्रॉफिट
इंडियन सिनेमा की टॉप 9 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, जिसने कमाया 1000% से ज्यादा प्रॉफिट
इंडिया
ब्रिक्स में भारत की चाल से पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची, जिनपिंग ने किया समर्थन
ब्रिक्स में भारत की चाल से पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची, जिनपिंग ने किया समर्थन
इंडिया
शी जिनपिंग के साथ बैठक के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट, जानिए क्या कहा?
शी जिनपिंग के साथ बैठक के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट, जानिए क्या कहा?
एग्रीकल्चर
बिहार में दाल मिल लगाने का मौका, 25 लाख दे रही सरकार
बिहार में दाल मिल लगाने का मौका, 25 लाख दे रही सरकार
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
ENT LIVE
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
ENT LIVE
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
ENT LIVE
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
ENT LIVE
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Embed widget