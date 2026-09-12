कोटा: एशियन गेम्स टीम में जर्सी मिलने के बाद कटा नाम, वुशु प्लेयर ने लगाए आरोप

एशियन गेम्स में चयन को लेकर कोटा की वुशु खिलाड़ी दिव्यांशी का करीब 9 मिनट का भावुक वीडियो सामने आने के बाद मामला गरमा गया है. वीडियो में दिव्यांशी रोती हुई नजर आ रही हैं. उन्होंने अपने माता-पिता से माफी मांगते हुए आत्महत्या की बात कही. वीडियो के अंत में उन्होंने कैमरा घर की छत की ओर करते हुए इसे अपना आखिरी वीडियो बताया.

दिव्यांशी की मां शशि प्रभा का कहना है कि दिव्यांशी की चोट को डॉक्टर को दिखाया गया था. डॉक्टर ने चोट पर टेपिंग के साथ खेलने की सलाह दी थी. शशि प्रभा के मुताबिक, दिव्यांशी की एमआरआई रिपोर्ट कोच और फेडरेशन के पास भी थी तथा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में उसे खेलने के लिए सक्षम बताया गया था.

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मां शशि प्रभा ने चयन प्रक्रिया पर उठाए सवाल

शशि प्रभा ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला खिलाड़ी किसी कारणवश नहीं खेल पाता है तो सामान्य तौर पर दूसरे स्थान वाले खिलाड़ी को मौका दिया जाता है. उनका आरोप है कि यहां दूसरे स्थान वाले खिलाड़ी की जगह चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी को चयनित किया जा रहा है.

मां ने आरोप लगाया कि फेडरेशन पर किसी तरह का दबाव बनाया गया है और इसी वजह से चयन प्रक्रिया में इस तरह का फैसला सामने आया है. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है.

दिव्यांशी ने वीडियो में लगाए ये आरोप

दिव्यांशी ने वीडियो में आरोप लगाया कि एशियन गेम्स के लिए उन्हें भारतीय टीम की जर्सी तक दे दी गई थी, लेकिन आखिरी वक्त में उनका नाम टीम से हटा दिया गया. उन्होंने वुशु फेडरेशन की चयन प्रक्रिया को लेकर कई सवाल भी उठाए.

दिव्यांशी की मां शशि प्रभा ने भी चयन प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. दिव्यांशी के वीडियो और उनकी मां शशि प्रभा के आरोपों के बाद अब निगाहें वुशु फेडरेशन के जवाब पर टिकी हैं. फेडरेशन की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो सकेगी.

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