राजस्थान: धौलपुर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 50 हजार के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली

धौलपुर जिले के बसईडांग थाना क्षेत्र में सात क्यारी क्षेत्र के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई. पुलिस की जवाबी फायरिंग में 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश अजीत ठाकुर के पैर में गोली लगी जिससे वह घायल हो गया. पुलिस ने इनामी बदमाशों के पास से पांच अवैध हथियार, 75 जिंदा कारतूस, 5 खाली कारतूस भी जब्त किए हैं. बता दें आरोपी बदमाश जंगलों में छिपे हुए थे.

पुलिस ने इस दौरान कई कुख्यात बदमाशों को दबोचा है. इन सभी बदमाशों के खिलाफ कई संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं. पुलिस को इन सभी की पिछले कई दिनों से तलाश थी. सूचना के आधार पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया.

धौलपुर एसपी ने दी यह जानकारी

एसपी विकास सांगवान ने बताया कि साइबर सेल प्रभारी नरेंद्र सिंह और कॉन्स्टेबल श्रीपाल को सात क्यारी क्षेत्र के पास इनामी बदमाशों के छिपे होने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही डीएसटी निहालगंज और बसई डांग थाना पुलिस की टीम गठित की गई.

टीम ने बदमाशों को घेर लिया. पुलिस की भनक लगते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की. फायरिंग में 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी. जिससे वह घायल हो गया. पुलिस और बदमाशों के बीच करीब 35 राउंड फायर हुए.

पुलिस ने गिरफ्तार किए कई बदमाश

एसपी ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान बसई डांग क्षेत्र के हार्डकोर और जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश अजीत ठाकुर पर 35 मामले दर्ज हैं. वहीं दूसरे 50 हजार के इनामी कल्याण ठाकुर पर 33 मामले दर्ज हैं. 10 हजार के इनामी बदमाश धीरज को भी गिरफ्तार कर लिया गया. जिसके खिलाफ 8 मामले दर्ज हैं.

यह सभी इनामी बदमाश यूपी और धौलपुर में आतंक का पर्याय बने हुए थे. इनामी बदमाशों पर पिछले 4-5 साल से जिले में घटना को अंजाम देने का प्रयास, फायरिंग, अवैध हथियार, डकैती, रंगदारी, संगठित अपराध, पुलिस से मुठभेड़ डकैती की योजना, लूट जैसे कई मामले दर्ज हैं.