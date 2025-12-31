धौलपुर: प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर करवाई पति की हत्या, ऐसे हुआ खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान के धौलपुर में प्रेमिका ने अपने मुस्लिम प्रेमी शाहरुख के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी. जिले की पुलिस ने बुधवार (31 दिसंबर) को प्रेमिका के पति की हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची थी.

जानकारी के अनुसार बताया गया है कि सैंपऊ थाना क्षेत्र के दौनारी के रहने वाले रविकांत ठाकुर की पत्नी रजनी देवी का सैपऊ थाना क्षेत्र के गर्ग कॉलोनी निवासी 21 वर्षीय शाहरुख खान के साथ अवैध संबंध था. रविकांत अपनी पत्नी रजनी को रोकता-टोकता था. मृतक की पत्नी रजनी ने अपने प्रेमी शाहरुख के साथ साजिश रचकर अपने पति रविकांत ठाकुर की हत्या करवा दी.

मामले पर पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा?

धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि सैपऊ थाना क्षेत्र के दौनारी गांव निवासी संजय सिंह ठाकुर ने 27 दिसंबर को अपने चचेरे भाई रविकांत ठाकुर के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी. रविकांत की खोजबीन करने पर सोमवार (29-दिसंबर) को दोपहर लगभग एक बजे धौलपुर के शेरगढ़ किले में उसका शव मिला था.

पुलिस जांच में हुआ ये खुलासा

पुलिस ने जांच की तो पता चला की मृतक रविकांत की पत्नी रजनी के प्रेमी शाहरुख खान निवासी सैंपऊ के साथ अवैध संबंध थे. रविकांत द्वारा रजनी को रोकना-टोकना पसंद नहीं था. इसलिए उसने शाहरुख के साथ मिलकर रविकांत की हत्या करने की साजिश रची थी.

पत्थर से कुचलकर की हत्या

प्रेमी शाहरुख ने रविकांत को शेरगढ़ किले में ले जाकर उसकी पत्थर से सिर कुचलकर हत्या की. जांच के दौरान पुलिस ने शाहरुख खान को गिरफ्तार कर लिया है और मृतक की पत्नी की संलिप्तता की भी जांच कर रही है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे हैं.