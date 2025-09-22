धौलपुर: फाइनेंस कंपनी के एजेंट्स से नकदी लूट हो जाते थे फरार, पुलिस ने 4 बदमाशों को दबोचा

राजस्थान की धौलपुर पुलिस ने फाइनेंस कंपनियों के एजेंटों के साथ लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है. लूटपाट करने वाले गिरोह के सदस्य फाइनेंस कंपनियों के एजेंटो को अपना निशाना बनाते थे. बदमाशों ने 20 वारदातों में लगभग 40 लाख और इलेक्ट्रॉनिक सामान की लूट करना कबूल किया है.

ये बदमाश फाइनेंस कंपनी के एजेंटों को ही निशाना बनाते थे. बदमाश जानते थे की फाइनेंस कंपनी का पैसा इंश्योर होता है और फाइनेंस कंपनियां और कर्मचारी ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि उनको बीमा कंपनी से पैसा मिल जाता है.

नकदी लूट हो जाते थे फरार

इसी बात को लेकर गिरोह के बदमाशों ने तेजी से वारदातों को अंजाम दिया और यह ध्यान रखा कि वारदात सिर्फ फाइनेंस कंपनी के एजेंट के साथ ही हो. बदमाश पहले बाइक से एजेंट का पीछा करते और मौका देखकर बंदूक दिखाकर उसकी नकदी लूट कर फरार हो जाते.

गिरोह के सदस्यों ने बांट रखा था काम

लूट करने वाले गिरोह के बदमाशों ने आपस में काम बांट रखा था. एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति फाइनेंसकर्मी की रेकी करते थे. फाइनेंसकर्मी द्वारा कलेक्शन करने के बाद दूसरी टीम को उसकी लोकेशन दे देते. शाम के समय आखिरी कलेक्शन करने के बाद एजेंट जब सैंपऊ या खेरागढ़ की तरफ रवाना होता तो बाइक सवार तीन व्यक्ति उस एजेंट का पीछा करते और सुनसान जगह देखकर उसको धक्का देकर गिरा देते थे.

उसके बाद उसको गोली मरने की धमकी देकर उसके कलेक्शन बैग को लूटकर फरार हो जाते थे. क्षेत्र में हो रही लूटपाट की घटना एक जैसी थी, एफआईआर भी एक जैसी थी. पुलिस द्वारा गहनता से जांच की गई और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर चार बदमाशों को गिरफ्तार किया गया.

गिरफ्तार किए गए बदमाशों की पहचान धौलपुर जिले के निवासी गौरव जाटव (19), राहुल जाटव (19), जोगेश जाटव (24) और विवेक ठाकुर (24) के रूप में हुई है. गौरव जाटव लूटपाट गिरोह का मुखिया था जो लूटपाट करने के लिए गिरोह चलाता था. बदमाशों ने तीन वित्तीय कंपनियों को निशाना बनाया. सांगवान ने कहा कि पुलिस अन्य अपराधों का खुलासा करने के लिए उससे पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड मांगेगी.

पुलिस ने क्या कहा?

वहीं मामले को लेकर धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि फाइनेंस कंपनियों के एजेंटों के साथ लूटपाट करने वाली गिरोह के चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है. पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई से धौलपुर जिले में लूट और स्नेचिंग की 20 संगीन वारदातों का खुलासा हुआ है.

उन्होंने बताया कि बदमाशों ने तीन वारदात कंचनपुर थाना क्षेत्र में, 11 वारदात थाना कोलारी क्षेत्र में और 6 वारदात सैंपऊ थाना क्षेत्र में करना कबूल किया है. पुलिस द्वारा बदमाशों से पूछताछ की जा रही है.