राजस्थान में दो पक्ष के झगड़े में पथराव और फायरिंग, पुलिस ने हिरासत में लिए कई लोग

राजस्थान के धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र में स्थित त्यागी छात्रावास परिसर में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान शुक्रवार को दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया था. एक पक्ष ने पथराव व फायरिंग कर दी. फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. फायरिंग व पथराव करने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक ने हाथ में अवैध बंदूक ली हुई है, जिससे वह फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है. वहीं कुछ युवक पथराव करते भी नजर आ रहे हैं. यह घटना दिनदहाड़े सरेआम हुई, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी.

पुलिस ने किया मौका मुआयना

इस घटना की जानकारी मिलते ही सीओ सिटी कृष्णराज जांगिड़ और निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया. बताया जा रहा है कि पुलिस ने इसमें कुछ युवकों को डिटेन कर लिया है.

जमीन के स्वामित्व को लेकर हुआ विवाद

निहालगंज थाना प्रभारी अमित शर्मा ने बताया कि ओडेला रोड पर जमीन के स्वामित्व को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ था. जमीन त्यागी छात्रावास के नाम दर्ज है. विवाद के दौरान फायरिंग हुई, जिसमें विनोद कुमार घायल हो गया. पुलिस ने घायल का मेडिकल कराया है और मौके का मुआयना कर बयान दर्ज किए गए हैं. मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

यह घटना कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाती है. दिनदहाड़े सरेआम फायरिंग और पथराव होना चिंता का विषय है. पुलिस को जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.