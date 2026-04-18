राजस्थान: अवैध संबंधों के शक में युवक ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, मर्डर के बाद आरोपी फरार

राजस्थान के धौलपुर जिले के सैंपऊ थाना क्षेत्र के गांव भूरा का पुरा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. हत्या के पीछे पत्नी के चरित्र पर शक बताया जा रहा है. प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी पति दिनेश कुशवाह को अपनी पत्नी मथुरा देवी के चरित्र पर लंबे समय से संदेह था.

उसे शक था कि पत्नी के किसी अन्य युवक से अवैध संबंध हैं. इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था. हालांकि पूर्व में दोनों परिवारों के बीच समझाइश कराकर मामला शांत करा दिया गया था.

क्या है पूरा मामला

मृतका की छोटी बहन के अनुसार, मथुरा देवी की शादी करीब 16 वर्ष पहले दिनेश के साथ हुई थी और उनके दो बेटे व एक बेटी हैं. गुरुवार रात एक बार फिर दोनों के बीच कहासुनी हुई. जिसके बाद आरोपी ने गुस्से में आकर लोहे के सरिये और पत्थरों से हमला कर पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलने पर मृतका के पीहर पक्ष के लोग रात को मौके पर पहुंचे. जहां मथुरा देवी का शव खून से लथपथ हालत में घर में पड़ा मिला, जबकि आरोपी और उसके परिजन मौके से फरार हो चुके थे.

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पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच जारी है.

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