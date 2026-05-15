हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानधौलपुर में ‘शोले’ वाला हाईवोल्टेज ड्रामा: डॉक्टर प्रेमी से शादी की जिद में टावर पर चढ़ी लड़की, बुलाना पड़ा प्रेमी

धौलपुर में ‘शोले’ वाला हाईवोल्टेज ड्रामा: डॉक्टर प्रेमी से शादी की जिद में टावर पर चढ़ी लड़की, बुलाना पड़ा प्रेमी

Dholpur News In Hindi: पुलिस अधिकारियों ने समझा-बुझाकर युवती को नीचे उतारा, मौके पर कथित प्रेमी डॉक्टर को भी बुलाया गया उसने शादी का आश्वासन दिया. इस घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

By : मोहम्मद मोईन | Updated at : 15 May 2026 06:33 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के धौलपुर में  डॉक्टर प्रेमी से शादी की जिद में एक युवती फिल्म शोले के वीरू की तरह टावर पर चढ़ गई. युवती करीब एक घंटे तक पुलिस कंट्रोल रूम के पास बने ऊंचे टावर पर चढ़ी रही, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. टावर पर युवती को चढ़ा देख लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई,वहीं पुलिस और प्रशासन के हाथ-पैर फूल गए.

पुलिस अधिकारियों ने समझा-बुझाकर युवती को नीचे उतारा, मौके पर कथित प्रेमी डॉक्टर को भी बुलाया गया उसने शादी का आश्वासन दिया. इस घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

यह भी पढ़ें: PM की कटौती वाली अपील पर अजमेर दरगाह के सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती बोले, 'अल्लाह का शुक्र है कि...'

क्या है पूरा मामला ?

बताया जा रहा है कि युवती एक डॉक्टर से प्रेम करती है और उसी से शादी करने की मांग को लेकर टावर पर चढ़ गई.घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए.अधिकारियों ने युवती को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़ी रही.करीब एक घंटे तक चले हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने संबंधित डॉक्टर को मौके पर बुलाया.

दोनों बांसवाड़ा के रहने वाले 

जानकारी के अनुसार, डॉक्टर और युवती दोनों बांसवाड़ा के रहने वाले बताए जा रहे हैं.मौके पर पहुंचे डॉक्टर ने युवती को शादी का आश्वासन दिया.इसके बाद युवती शांत हुई और टावर से नीचे उतर आई.युवती के सुरक्षित नीचे आने के बाद पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली. फ़िलहाल युवती की काउंसिलिंग की जा रही है. और परिजनों को भी बुलाया गया है. 

घटना के दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ लगी रही और हर कोई इस पूरे घटनाक्रम को मोबाइल में कैद करता नजर आया.फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर पूरे मामले की जानकारी जुटाने में लगी हुई है. उधर इस मामले में किसी के खिलाफ कोई शिकायत भी नहीं आई है.  लेकिन युवती के हाई वोल्टेज ड्रामे ने पुलिस को काफी देर परेशान रखा. 

यह भी पढ़ें: भैरोंसिंह शेखावत के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में अशोक गहलोत को नहीं बुलाया, BJP बोली- 'इस बारे में...'

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 15 May 2026 06:33 AM (IST)
Tags :
Dholpur News RAJASTHAN NEWS Girl Climbs Tower
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
धौलपुर में ‘शोले’ वाला हाईवोल्टेज ड्रामा: डॉक्टर प्रेमी से शादी की जिद में टावर पर चढ़ी लड़की, बुलाना पड़ा प्रेमी
धौलपुर में ‘शोले’ वाला हाईवोल्टेज ड्रामा: डॉक्टर प्रेमी से शादी की जिद में टावर पर चढ़ी लड़की, बुलाना पड़ा प्रेमी
राजस्थान
PM की कटौती वाली अपील पर अजमेर दरगाह के सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती बोले, 'अल्लाह का शुक्र है कि...'
PM की कटौती वाली अपील पर अजमेर दरगाह के सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती बोले, 'अल्लाह का शुक्र है कि...'
राजस्थान
भैरोंसिंह शेखावत के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में अशोक गहलोत को नहीं बुलाया, BJP बोली- 'इस बारे में...'
भैरोंसिंह शेखावत के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में अशोक गहलोत को नहीं बुलाया, BJP बोली- 'इस बारे में...'
राजस्थान
NEET पेपर लीक में बीजेपी नेता का हाथ? कांग्रेस ने की न्यायिक जांच की मांग, सत्ताधारी दल ने झाड़ा पल्ला
NEET पेपर लीक में बीजेपी नेता का हाथ? कांग्रेस ने की न्यायिक जांच की मांग, सत्ताधारी दल ने झाड़ा पल्ला
Advertisement

वीडियोज

UP Storm Death News : UP में कुदरत का कहर! आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही | Weather Update
Sansani: कंगाल बॉयफ्रेंड की करोड़पति गर्लफ्रेंड | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi | Inflation:3 साल का Record टूटा, 3.88% से सीधे 8.30% पहुंची महंगाई दर!
UP Storm Death News : उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश ने मचाई तबाही | Weather Update | Bharat Ki Baat
Wholesale Inflation | Sandeep Chaudhary: PM अपील के बाद महंगाई का महा-विस्फोट | PM Modi Appeal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नीट पेपर लीक पर बवाल के बाद एक्शन में शिक्षा मंत्री, देर रात बुलाई हाई लेवल मीटिंग, जानें क्या हुई चर्चा
नीट पेपर लीक पर बवाल के बाद एक्शन में शिक्षा मंत्री, देर रात बुलाई हाई लेवल मीटिंग, जानें क्या हुई चर्चा
दिल्ली NCR
आबकारी नीति केस से अलग हुईं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, अरविंद केजरीवाल बोले, 'सत्य की जीत हुई'
आबकारी नीति केस से अलग हुईं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, अरविंद केजरीवाल बोले, 'सत्य की जीत हुई'
आईपीएल 2026
CSK को संग ले डूबेगी ऋषभ पंत की LSG, लखनऊ से हारते ही चेन्नई होगी बाहर! समझें प्लेऑफ का गणित
CSK को संग ले डूबेगी ऋषभ पंत की LSG, लखनऊ से हारते ही चेन्नई होगी बाहर! समझें प्लेऑफ का गणित
बॉलीवुड
रणबीर कपूर ने अयोध्या में खरीदी 3 करोड़ की जमीन, 'रामायण' में निभाएंगे भगवान राम का रोल
रणबीर कपूर ने अयोध्या में खरीदी 3 करोड़ की जमीन, 'रामायण' में निभाएंगे भगवान राम का रोल
इंडिया
केरलम के नए CM सतीशन ने राज्यपाल से की मुलाकात, सरकार बनाने का दावा किया पेश, जानें कब होगा शपथ ग्रहण
केरलम के नए CM सतीशन ने राज्यपाल से की मुलाकात, सरकार बनाने का दावा किया पेश, जानें कब होगा शपथ ग्रहण
बिहार
7 बजते ही गूंजी सायरन की आवाज, पटना सहित बिहार के 6 जिलों में 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट
7 बजते ही गूंजी सायरन की आवाज, पटना सहित बिहार के 6 जिलों में 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट
टेक्नोलॉजी
AI से पूछो सेहत के राज, लोन की बात या करियर की टेंशन! किसी को नहीं बताएगा WhatsApp का नया फीचर
AI से पूछो सेहत के राज, लोन की बात या करियर की टेंशन! किसी को नहीं बताएगा WhatsApp का नया फीचर
शिक्षा
UPSC CSE 2026: यूपीएससी परीक्षा से पहले जारी होंगे ई-एडमिट कार्ड, यहां मिलेगी डायरेक्ट लिंक
यूपीएससी परीक्षा से पहले जारी होंगे ई-एडमिट कार्ड, यहां मिलेगी डायरेक्ट लिंक
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget