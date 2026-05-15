राजस्थान के धौलपुर में डॉक्टर प्रेमी से शादी की जिद में एक युवती फिल्म शोले के वीरू की तरह टावर पर चढ़ गई. युवती करीब एक घंटे तक पुलिस कंट्रोल रूम के पास बने ऊंचे टावर पर चढ़ी रही, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. टावर पर युवती को चढ़ा देख लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई,वहीं पुलिस और प्रशासन के हाथ-पैर फूल गए.

पुलिस अधिकारियों ने समझा-बुझाकर युवती को नीचे उतारा, मौके पर कथित प्रेमी डॉक्टर को भी बुलाया गया उसने शादी का आश्वासन दिया. इस घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

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क्या है पूरा मामला ?

बताया जा रहा है कि युवती एक डॉक्टर से प्रेम करती है और उसी से शादी करने की मांग को लेकर टावर पर चढ़ गई.घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए.अधिकारियों ने युवती को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़ी रही.करीब एक घंटे तक चले हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने संबंधित डॉक्टर को मौके पर बुलाया.

दोनों बांसवाड़ा के रहने वाले

जानकारी के अनुसार, डॉक्टर और युवती दोनों बांसवाड़ा के रहने वाले बताए जा रहे हैं.मौके पर पहुंचे डॉक्टर ने युवती को शादी का आश्वासन दिया.इसके बाद युवती शांत हुई और टावर से नीचे उतर आई.युवती के सुरक्षित नीचे आने के बाद पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली. फ़िलहाल युवती की काउंसिलिंग की जा रही है. और परिजनों को भी बुलाया गया है.

घटना के दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ लगी रही और हर कोई इस पूरे घटनाक्रम को मोबाइल में कैद करता नजर आया.फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर पूरे मामले की जानकारी जुटाने में लगी हुई है. उधर इस मामले में किसी के खिलाफ कोई शिकायत भी नहीं आई है. लेकिन युवती के हाई वोल्टेज ड्रामे ने पुलिस को काफी देर परेशान रखा.

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