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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानधनतेरस पर जयपुर के बाजारों में उमड़ी भीड़, ज्वेलरी से लेकर वाहनों की खरीद का जबरदस्त क्रेज

धनतेरस पर जयपुर के बाजारों में उमड़ी भीड़, ज्वेलरी से लेकर वाहनों की खरीद का जबरदस्त क्रेज

धरतेरस पर वाहनों के साथ इस बार सोने-चांदी के गहनों की भी खूब बिक्री हो रही है. कीमतों में गिरावट से ज्वेलरी बाजार में ग्राहकों की दिलचस्पी बढ़ी है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 06 Nov 2026 10:30 PM (IST)
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गुलाबी नगरी जयपुर में धनतेरस का पर्व आस्था, उत्साह और परंपरा के साथ मनाया जा रहा है. धनतेरस पर खरीदारी को शुभ मानने की परंपरा के चलते शहर के बाजार ग्राहकों की भीड़ से गुलजार हैं. लोग अपनी पसंद, जरूरत और बजट के हिसाब से जमकर खरीदारी कर रहे हैं. 

खास बात यह है कि महंगाई के बावजूद बाजारों में खरीदारी का उत्साह कम होता नजर नहीं आ रहा. इस बार सोने-चांदी के गहनों के साथ वाहनों की खरीद का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है.

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वाहनों की खरीद के बाद मोती डूंगरी में दर्शन की परंपरा

धनतेरस पर बड़ी संख्या में लोग दोपहिया और चारपहिया वाहन खरीद रहे हैं. जयपुर में वाहन खरीदने के बाद भगवान गणेश के मोती डूंगरी मंदिर में दर्शन और पूजा कराने की परंपरा है. इसी परंपरा को निभाने के लिए नए वाहन लेकर लोग मंदिर पहुंच रहे हैं. मंदिर के बाहर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं. कई लोगों को घंटों इंतजार के बाद दर्शन और पूजा का मौका मिल रहा है.

मंदिर के बाहर पुजारी नए वाहनों की पूजा कर रहे हैं. वाहनों पर शगुन का टीका लगाया जा रहा है और भगवान गणेश को फूल अर्पित कर सुख-समृद्धि और मंगलमय सफर की कामना की जा रही है. वाहन खरीदने वाले लोग इस परंपरा को पूरा करने के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं. उनका कहना है कि महंगाई अपनी जगह है, लेकिन शुभ मौके पर खरीदारी और शगुन की रस्म में पीछे नहीं रहना चाहते. वाहन खरीदने से जरूरत भी पूरी होती है और परंपरा भी निभ जाती है.

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट से ज्वेलरी बाजार में रौनक

वाहनों के साथ इस बार सोने-चांदी के गहनों की भी खूब बिक्री हो रही है. कीमतों में गिरावट से ज्वेलरी बाजार में ग्राहकों की दिलचस्पी बढ़ी है. इसके अलावा लोग इलेक्ट्रॉनिक्स सामान और बर्तनों की भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं.

बाजारों में बढ़ी रौनक से कारोबारी उत्साहित

शहर के कई बाजारों में ग्राहकों की इतनी भीड़ उमड़ रही है कि तिल रखने तक की जगह नहीं मिल रही. बाजारों में बढ़ी रौनक से कारोबारी भी उत्साहित हैं. व्यापारियों को पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा बिक्री होने और कारोबार दोगुना तक पहुंचने की उम्मीद है. धनतेरस पर जयपुर के बाजारों में खरीदारी का उत्साह त्योहार की रौनक को और बढ़ा रहा है.

ये भी पढ़ें: जोधपुर: सोना खरीदने वाले सावधान! भारी धातुओं के पाउडर से बढ़ाया जा रहा वजन

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 06 Nov 2026 10:27 PM (IST)
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RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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