धनतेरस पर जयपुर के बाजारों में उमड़ी भीड़, ज्वेलरी से लेकर वाहनों की खरीद का जबरदस्त क्रेज

गुलाबी नगरी जयपुर में धनतेरस का पर्व आस्था, उत्साह और परंपरा के साथ मनाया जा रहा है. धनतेरस पर खरीदारी को शुभ मानने की परंपरा के चलते शहर के बाजार ग्राहकों की भीड़ से गुलजार हैं. लोग अपनी पसंद, जरूरत और बजट के हिसाब से जमकर खरीदारी कर रहे हैं.

खास बात यह है कि महंगाई के बावजूद बाजारों में खरीदारी का उत्साह कम होता नजर नहीं आ रहा. इस बार सोने-चांदी के गहनों के साथ वाहनों की खरीद का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है.

वाहनों की खरीद के बाद मोती डूंगरी में दर्शन की परंपरा

धनतेरस पर बड़ी संख्या में लोग दोपहिया और चारपहिया वाहन खरीद रहे हैं. जयपुर में वाहन खरीदने के बाद भगवान गणेश के मोती डूंगरी मंदिर में दर्शन और पूजा कराने की परंपरा है. इसी परंपरा को निभाने के लिए नए वाहन लेकर लोग मंदिर पहुंच रहे हैं. मंदिर के बाहर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं. कई लोगों को घंटों इंतजार के बाद दर्शन और पूजा का मौका मिल रहा है.

मंदिर के बाहर पुजारी नए वाहनों की पूजा कर रहे हैं. वाहनों पर शगुन का टीका लगाया जा रहा है और भगवान गणेश को फूल अर्पित कर सुख-समृद्धि और मंगलमय सफर की कामना की जा रही है. वाहन खरीदने वाले लोग इस परंपरा को पूरा करने के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं. उनका कहना है कि महंगाई अपनी जगह है, लेकिन शुभ मौके पर खरीदारी और शगुन की रस्म में पीछे नहीं रहना चाहते. वाहन खरीदने से जरूरत भी पूरी होती है और परंपरा भी निभ जाती है.

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट से ज्वेलरी बाजार में रौनक

वाहनों के साथ इस बार सोने-चांदी के गहनों की भी खूब बिक्री हो रही है. कीमतों में गिरावट से ज्वेलरी बाजार में ग्राहकों की दिलचस्पी बढ़ी है. इसके अलावा लोग इलेक्ट्रॉनिक्स सामान और बर्तनों की भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं.

बाजारों में बढ़ी रौनक से कारोबारी उत्साहित

शहर के कई बाजारों में ग्राहकों की इतनी भीड़ उमड़ रही है कि तिल रखने तक की जगह नहीं मिल रही. बाजारों में बढ़ी रौनक से कारोबारी भी उत्साहित हैं. व्यापारियों को पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा बिक्री होने और कारोबार दोगुना तक पहुंचने की उम्मीद है. धनतेरस पर जयपुर के बाजारों में खरीदारी का उत्साह त्योहार की रौनक को और बढ़ा रहा है.

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