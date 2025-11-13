दिल्ली बलास्ट पर BJP विधायक बालमुकुंद आचार्य का बयान, कहा- 'मानसिक जिहाद से...'

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट पर जयपुर की हवामहल सीट से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य का बयान सामने आया है. बीजेपी विधायक ने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों में कभी हिंदुओं का नाम क्यों नहीं आता, हमेशा मुस्लिम व्यक्तियों का ही क्यों नाम आता है.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा, "जो अशिक्षित हैं वो जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं और जो शिक्षित हैं वो बम विस्फोट कर रहे हैं. क्या आपने कभी राम, श्याम या घनश्याम नाम का आतंकवादी देखा है? मुल्ला-मौलवी आतंकवादी क्यों बन रहे हैं."

Jaipur, Rajasthan: On the car explosion near Delhi's Red Fort Metro Station, BJP MLA Balmukund Acharya says, "Those who are uneducated are causing a population explosion, and those who are educated are causing bomb explosions. Tell me, have you ever seen a terrorist named Ram,…

'इनकी किताबों में लिखा कोई असहमत हो तो उसे मार दो'

उन्होंने आगे कहा, "कहीं न कहीं ये मानसिकता एक तरह के मानसिक जिहाद से बनी है और शायद उनकी किताबों में लिखी कोई बात इस विचार को हवा देती है कि अगर कोई असहमत हो तो उसे मार दो."

'मेरे पास शिकायत लेकर आती हैं मुस्लिम महिलाएं'

विधायक ने ये भी कहा, "मेरे पास अनगिनत मुस्लिम माताएं और बहनें आती हैं अपनी शिकायतें लेकर कि चार निकाह के बाद उनकी दुर्दशा कर देते हैं जो घर की परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं है."

गौरतलब है कि सोमवार (10 नवंबर) को दिल्ली के लाल किले के पास कार में जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई. इसमें चार संदिग्धों डॉ मुजम्मिल गनी, डॉ अदील अहमद राथर, डॉ शाहीन सईद और डॉ उमर नबी का नाम प्रांरभिक जांच में सामने आया है.

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा निवासी और हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर डॉ उमर सोमवार शाम को लाल किले के व्यस्त इलाके में हुए विस्फोट में इस्तेमाल आई20 कार चला रहा था.