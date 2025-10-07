दिल्ली के पालम विलेज इलाके में एक मामूली सड़क झगड़ा उस वक्त खौफनाक बन गया जब गुस्से में एक युवक ने दूसरे को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई. दिल्ली पुलिस ने सिर्फ दो घंटे में इस हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी दिव्यांग (बहरा और गूंगा ) है.

दिल्ली पुलिस को मिली थी घटना की जानकारी

घटना 4 अक्टूबर की रात की है. देर रात दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि पालम इलाके में एक व्यक्ति सड़क पर बेहोश पड़ा है. मौके पर पहुंची पुलिस को एक स्कूटी गिरी हुई मिली और बताया गया कि घायल को अस्पताल भेजा गया है. इंदिरा गांधी अस्पताल, द्वारका में डॉक्टरों ने बताया कि व्यक्ति की मौत हो चुकी है और शरीर पर कई चोटों के निशान हैं. मामला हत्या का निकला.

दिल्ली पुलिस ने की सीसीटीवी की जांच, मिला सबूत

दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक टीम बनाई गई. दिल्ली पुलिस की टीम ने इलाके के CCTV फुटेज खंगाले और लोगों से पूछताछ शुरू की. एक चश्मदीद ने बताया कि झगड़ा एक कार वाले युवक से हुआ था जिसने मृतक को सड़क पर गिराकर बुरी तरह पीटा और कार लेकर भाग गया. दिल्ली पुलिस ने कार का नंबर ट्रेस किया और जांच में पता चला कि वह गाड़ी करन अरोड़ा नामक युवक चला रहा था. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे नजफगढ़ इलाके से गिरफ्तार कर लिया.

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में अहम खुलासा

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि करन जन्म से 65% सुन और बोल नहीं सकता है. दिल्ली पुलिस द्वारा संकेत भाषा के जानकार की मदद से हुई पूछताछ में उसने बताया कि मृतक ने उसे आपत्तिजनक इशारे किए थे जिससे वह गुस्से में बेकाबू हो गया और उसने उसे पीट-पीटकर मार डाला. आरोपी करन अरोड़ा गुरुग्राम के एक क्लब में मैनेजर के पद पर काम करता है. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कार जब्त कर ली है और आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.