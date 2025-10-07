हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानदिल्ली: सड़क का मामूली झगड़ा बना मौत की वजह, दिव्यांग युवक ने पीट-पीटकर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली: सड़क का मामूली झगड़ा बना मौत की वजह, दिव्यांग युवक ने पीट-पीटकर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Delhi Crime News: एक चश्मदीद ने बताया कि झगड़ा एक कार वाले युवक से हुआ था जिसने मृतक को सड़क पर गिराकर बुरी तरह पीटा और कार लेकर भाग गया.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 07 Oct 2025 10:58 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के पालम विलेज इलाके में एक मामूली सड़क झगड़ा उस वक्त खौफनाक बन गया जब गुस्से में एक युवक ने दूसरे को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई. दिल्ली पुलिस ने सिर्फ दो घंटे में इस हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी दिव्यांग (बहरा और गूंगा ) है.

दिल्ली पुलिस को मिली थी घटना की जानकारी 

घटना 4 अक्टूबर की रात की है. देर रात दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि पालम इलाके में एक व्यक्ति सड़क पर बेहोश पड़ा है. मौके पर पहुंची पुलिस को एक स्कूटी गिरी हुई मिली और बताया गया कि घायल को अस्पताल भेजा गया है. इंदिरा गांधी अस्पताल, द्वारका में डॉक्टरों ने बताया कि व्यक्ति की मौत हो चुकी है और शरीर पर कई चोटों के निशान हैं. मामला हत्या का निकला.

दिल्ली पुलिस ने की सीसीटीवी की जांच, मिला सबूत 

दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक टीम बनाई गई. दिल्ली पुलिस की टीम ने इलाके के CCTV फुटेज खंगाले और लोगों से पूछताछ शुरू की. एक चश्मदीद ने बताया कि झगड़ा एक कार वाले युवक से हुआ था जिसने मृतक को सड़क पर गिराकर बुरी तरह पीटा और कार लेकर भाग गया. दिल्ली पुलिस ने कार का नंबर ट्रेस किया और जांच में पता चला कि वह गाड़ी करन अरोड़ा नामक युवक चला रहा था. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे नजफगढ़ इलाके से गिरफ्तार कर लिया.

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में अहम खुलासा

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि करन जन्म से 65% सुन और बोल नहीं सकता है. दिल्ली पुलिस द्वारा संकेत भाषा के जानकार की मदद से हुई पूछताछ में उसने बताया कि मृतक ने उसे आपत्तिजनक इशारे किए थे जिससे वह गुस्से में बेकाबू हो गया और उसने उसे पीट-पीटकर मार डाला. आरोपी करन अरोड़ा गुरुग्राम के एक क्लब में मैनेजर के पद पर काम करता है. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कार जब्त कर ली है और आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

और पढ़ें
Published at : 07 Oct 2025 10:58 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Coldriff सिरप से अब तक 21 बच्चों की मौत, MP-UP से लेकर तमिलनाडु तक लगा बैन, SC पहुंचा मामला । बड़े अपडेट
Coldriff सिरप से अब तक 21 बच्चों की मौत, MP-UP से लेकर तमिलनाडु तक लगा बैन, SC पहुंचा मामला । बड़े अपडेट
बिहार
बिहार चुनाव में क्या प्रशांत किशोर बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे? एक्सपर्ट से समझें
बिहार चुनाव में क्या प्रशांत किशोर बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे? एक्सपर्ट से समझें
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
181 पर हुए आउट तो गेंदबाज को बल्ला लेकर मारने दौड़े पृथ्वी शॉ, लाइव मैच में मार-पीट का वीडियो वायरल
181 पर हुए आउट तो गेंदबाज को बल्ला लेकर मारने दौड़े पृथ्वी शॉ, लाइव मैच में मार-पीट का वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Cough Syrup Deaths: मासूमों की मौत, सरकार पर सवाल!
Bollywood News: Nora Fatehi के 'Dilbar Ki Aankhon' ने मचाया धमाल, फैंस हुए बेकरार!
Bharti Singh Second Pregnancy: Bharti-Haarsh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, Gola बनेगा बड़ा भाई!
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा का शानदार अभिनय, हंसी का भरपूर डोज
BJP MP Attacked in West Bengal: पश्चिम बंगाल में BJP सांसद पर हमले का मामला गरमाया | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Coldriff सिरप से अब तक 21 बच्चों की मौत, MP-UP से लेकर तमिलनाडु तक लगा बैन, SC पहुंचा मामला । बड़े अपडेट
Coldriff सिरप से अब तक 21 बच्चों की मौत, MP-UP से लेकर तमिलनाडु तक लगा बैन, SC पहुंचा मामला । बड़े अपडेट
बिहार
बिहार चुनाव में क्या प्रशांत किशोर बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे? एक्सपर्ट से समझें
बिहार चुनाव में क्या प्रशांत किशोर बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे? एक्सपर्ट से समझें
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
181 पर हुए आउट तो गेंदबाज को बल्ला लेकर मारने दौड़े पृथ्वी शॉ, लाइव मैच में मार-पीट का वीडियो वायरल
181 पर हुए आउट तो गेंदबाज को बल्ला लेकर मारने दौड़े पृथ्वी शॉ, लाइव मैच में मार-पीट का वीडियो वायरल
टेलीविजन
साड़ी से स्कर्ट तक मैथिली ठाकुर के बदले-बदले अंदाज, 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
साड़ी से स्कर्ट तक मैथिली ठाकुर के बदले-बदले अंदाज, 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
फूड
Karwa Chauth Recipe: करवाचौथ व्रत के लिए हेल्दी जिमीकंद रेसिपी, इस बार टेस्ट और सेहत दोनों का रखें ध्यान
करवाचौथ व्रत के लिए हेल्दी जिमीकंद रेसिपी, इस बार टेस्ट और सेहत दोनों का रखें ध्यान
ट्रेंडिंग
गर्लफ्रेंड से हुआ झगड़ा तो गुस्से में खिड़की तोड़ कूदा युवक, रोती रह गई लड़की और फिर.... वीडियो वायरल
गर्लफ्रेंड से हुआ झगड़ा तो गुस्से में खिड़की तोड़ कूदा युवक, रोती रह गई लड़की और फिर.... वीडियो वायरल
शिक्षा
केवल 19 साल की उम्र में सीईओ बना मुंबई का लड़का! गूगल ने भी माना लोहा, सॉल्व कर दी एआई की सबसे बड़ी समस्या
केवल 19 साल की उम्र में सीईओ बना मुंबई का लड़का! गूगल ने भी माना लोहा, सॉल्व कर दी एआई की सबसे बड़ी समस्या
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget