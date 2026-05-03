डीग: प्रेम प्रसंग के बाद पंचायत में हुआ समझौता, देर रात लड़के के पिता की गला काटकर कर दी हत्या

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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानDeeg News: प्रेम प्रसंग के बाद पंचायत में हुआ समझौता, देर रात लड़के के पिता की गला काटकर कर दी हत्या

Deeg News: प्रेम प्रसंग के बाद पंचायत में हुआ समझौता, देर रात लड़के के पिता की गला काटकर कर दी हत्या

Deeg News In Hindi: डीग में प्रेम प्रसंग के बाद पंचायत समझौते के बावजूद लड़की के पिता ने परिजनों संग लड़के के पिता की हत्या कर दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है.

By : सतपाल सिंह, भरतपुर | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 03 May 2026 11:10 AM (IST)
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डीग जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र के दाहना गांव में प्रेम प्रसंग ने खौफनाक मोड़ ले लिया. लड़का-लड़की के घर से भागने के बाद पंचायत में समझौता तो हो गया, लेकिन इसके बावजूद विवाद थमा नहीं. आरोप है कि लड़की के पिता ने परिजनों के साथ मिलकर लड़के के पिता की गला काटकर हत्या कर दी. इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है.

जानकारी के अनुसार, डीग जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र के दाहना गांव की रहने वाली 16 वर्षीय लड़की और जम्मू कश्मीर के कठुआ के रहने वाले 22 वर्षीय लड़के हयात खान के बीच प्रेम प्रसंग हो गया. दोनों अपने-अपने घरों से भाग गए. लड़की के पिता द्वारा पहाड़ी थाने में पुत्री के अपहरण का मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चेन्नई से लड़की को दस्तयाब कर लिया लेकिन लड़का पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. पुलिस लड़के को तलाश कर रही है.

लड़के के पिता की गला काटकर कर दी हत्या

लड़का-लड़की भागने के बाद लड़के का पिता मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर से अपने भाई नजीर अहमद खान के साथ राजीनामा के लिए लड़की के पिता के घर डीग जिले में स्थित गांव दाहना दो दिन पहले आया. जहां मेव समाज के पंच पटेलों की पंचायत हुई और पंचायत में लड़का और लड़की के परिजनों के बीच राजीनामा हो गया. पंचायत में राजीनामा के बाद लड़के के पिता और चाचा पहाड़ी कस्बे में देर शाम होटल पर खाना खाने के लिए गए थे. खाना खाने के बाद जम्मू जाने के लिए वाहन पकड़ने के लिए जाने लगे तो लड़की के पिता इस्लाम मेव ने अपने परिजनों के साथ वहां पहुंच कर रात में घर पर ही रुकने के लिए अपने घर दाहना गांव ले गए. लड़के के पिता और चाचा को कमरे में सुला दिया. लड़की का पिता अपने परिजनों के साथ देर रात सोते हुए लड़के के पिता मोहम्मद अब्दुल्ला को किसी गाड़ी में डालकर ले गए और उसकी गला काटकर हत्या कर दी और शव को सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए.

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पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

सड़क किनारे शव की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया. मृतक के भाई नजीर अहमद खान ने लड़की के पिता इस्लाम मेव सहित सात लोगों के खिलाफ भाई की हत्या का मुकदमा पहाड़ी थाने में दर्ज कराया है. पहाड़ी थाना अधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि जम्मू कश्मीर का लड़का और पहाड़ी थाना क्षेत्र की रहने वाली लड़की अपने घरों से भाग गए थे. लड़की के पिता द्वारा की गई शिकायत के बाद पुलिस ने लड़की को चेन्नई से दस्तयाब किया और बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर दिया. इसी बीच लड़की के पिता ने परिजनों के साथ मिलकर लड़के के पिता की हत्या कर दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है.

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Published at : 03 May 2026 11:10 AM (IST)
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MURDER Deeg News POLICE RAJASTHAN NEWS Affair Case
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