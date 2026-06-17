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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानDeeg News: डीग में हथियार तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, ग्रामीणों के हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल

Deeg News: डीग में हथियार तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, ग्रामीणों के हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल

Deeg News In Hindi: डीग में हथियार तस्कर को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर तस्कर के परिजनों के साथ ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया. इस हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं.

Reported By : सतपाल सिंह, भरतपुर |  Edited By: धीरज गुप्ता |  Updated at : 17 Jun 2026 02:14 PM (IST)
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राजस्थान के डीग जिले के सीकरी थाना पुलिस पर उस समय हमला हो गया, जब पुलिस अवैध हथियारों की सप्लाई करने के आरोपी को पकड़ने गई थी. ग्रामीणों के हमले मे 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हे इलाज के लिए भरतपुर के जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के अनुसार, पुलिस अवैध हथियारों का कारोबार करने के आरोपी को पकड़ने गई थी. पुलिस ने आरोपी को पकड़ भी लिया था, तभी आरोपी के परिजनों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया. बदमाश और उसके परिजनों ने पुलिस पर हमला कर दिया. इस घटना में 5 पुलिसकर्मियों के चोटें आई हैं. जिन्हें आरबीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है.

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ग्रामीणों के हमले में ये लोग हुए घायल

ग्रामीणों के हमले में  ASI दशरथ सिंह, कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह, कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह, RAC कांस्टेबल सुरेश चंद, RAC कांस्टेबल रघुवीर सिंह चोंट लगने से घायल हुए हैं. घायलों को इलाज के लिए भरतपुर के जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है. वहीं आरोपी हमला करके फरार हो गए.

मामले पर क्या बोली पुलिस?

वहीं, इस घटना संबंध में सीकरी थाना के कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि बुडली गांव का रहने वाला भट्टू अवैध हथियार का कारोबार करता है. पुलिस की टीम देर रात आरोपी भुट्टू को पकड़ने के लिए गांव में पहुंची. गांव में दबिश देकर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया था. पुलिस ने आरोपी भुट्टू से एक 12 बोर की बंदूक को जब्त की है. 

आधा सैकड़ा ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया हमला

कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह ने बताया कि जब पुलिस आरोपी को लेकर थाने आ रही थी, तभी आरोपी के शोर मचाने पर उसके परिजनों के साथ गांव के करीब आधा सैकड़ा लोग लाठी-डंडों के साथ जमा हो गए. उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों के साथ के साथ मारपीट की. इस घटना में 5 पुलिसकर्मियों के चोटें आई हैं. साथ ही आरोपियों ने पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है.

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Published at : 17 Jun 2026 02:14 PM (IST)
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