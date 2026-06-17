राजस्थान के डीग जिले के सीकरी थाना पुलिस पर उस समय हमला हो गया, जब पुलिस अवैध हथियारों की सप्लाई करने के आरोपी को पकड़ने गई थी. ग्रामीणों के हमले मे 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हे इलाज के लिए भरतपुर के जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के अनुसार, पुलिस अवैध हथियारों का कारोबार करने के आरोपी को पकड़ने गई थी. पुलिस ने आरोपी को पकड़ भी लिया था, तभी आरोपी के परिजनों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया. बदमाश और उसके परिजनों ने पुलिस पर हमला कर दिया. इस घटना में 5 पुलिसकर्मियों के चोटें आई हैं. जिन्हें आरबीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है.

जोधपुर: थाने में पूछताछ के दौरान युवक की मौत से मचा हड़कंप, परिजनों ने उठाए सवाल, जांच शुरू

ग्रामीणों के हमले में ये लोग हुए घायल

ग्रामीणों के हमले में ASI दशरथ सिंह, कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह, कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह, RAC कांस्टेबल सुरेश चंद, RAC कांस्टेबल रघुवीर सिंह चोंट लगने से घायल हुए हैं. घायलों को इलाज के लिए भरतपुर के जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है. वहीं आरोपी हमला करके फरार हो गए.

मामले पर क्या बोली पुलिस?

वहीं, इस घटना संबंध में सीकरी थाना के कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि बुडली गांव का रहने वाला भट्टू अवैध हथियार का कारोबार करता है. पुलिस की टीम देर रात आरोपी भुट्टू को पकड़ने के लिए गांव में पहुंची. गांव में दबिश देकर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया था. पुलिस ने आरोपी भुट्टू से एक 12 बोर की बंदूक को जब्त की है.

आधा सैकड़ा ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया हमला

कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह ने बताया कि जब पुलिस आरोपी को लेकर थाने आ रही थी, तभी आरोपी के शोर मचाने पर उसके परिजनों के साथ गांव के करीब आधा सैकड़ा लोग लाठी-डंडों के साथ जमा हो गए. उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों के साथ के साथ मारपीट की. इस घटना में 5 पुलिसकर्मियों के चोटें आई हैं. साथ ही आरोपियों ने पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है.

जयपुर पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट का मुख्य आरोपी कयूम खान गिरफ्तार, अब भी 2 आरोपी फरार