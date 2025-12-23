हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअरावली के मुद्दे पर कांग्रेस ने CM भजनलाल और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को घेरा, लगाए ये गंभीर आरोप

अरावली के मुद्दे पर कांग्रेस ने CM भजनलाल और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को घेरा, लगाए ये गंभीर आरोप

Aravalli Range: अरावली के मुद्दे पर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला

By : मुबारिक खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 23 Dec 2025 10:59 PM (IST)
राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अरावली संरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पर तीखे सवाल दागे हैं. जूली ने इसे राजस्थान की बेशकीमती प्राकृतिक संपदा को कॉरपोरेट घरानों के हाथों लूटने का एक बड़ा षड्यंत्र करार दिया है.

दरअसल, मंगलवार (23 दिसंबर) को प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जूली ने मुख्यमंत्री पर हमला बोला.

'पर्ची नहीं, अब कार्ययोजना बताएं'

टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर कटाक्ष किया जिसमें उन्होंने कहा था कि अरावली का कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा. नेता प्रतिपक्ष ने पूछा, "मुख्यमंत्री जी, क्या आप अरावली बचाने के लिए राजस्थान में कोई विशेष कानूनी प्रावधान लाएंगे? क्या आप केंद्र के फैसलों का विरोध करने का साहस जुटा पाएंगे या प्रधानमंत्री मोदी से इस बारे में बात करेंगे?"

भजनलाल सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, "पहली बार ऐसा लगा है कि आप बिना पर्ची के बोले हैं, लेकिन अब अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि क्या आप केंद्र के जनविरोधी फैसलों के खिलाफ खड़े होंगे?"

'सरिस्का और CTH एरिया में बदलाव का खेल'

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पर सीधा हमला बोलते हुए टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि सरिस्का क्षेत्र की 50 से अधिक बंद पड़ी खदानों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों से खिलवाड़ किया गया. उन्होंने कहा, "भूपेंद्र यादव ने उन माइन्स को राहत देने के लिए सरिस्का का CTH (Critical Tiger Habitat) एरिया ही बदलवा दिया था. यह तो शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फटकार लगाई, जिसके बाद अब आनन-फानन में आपत्तियां मांगी जा रही हैं."

'आंकड़ों का मायाजाल और विनाश का गणित'

टीकाराम जूली ने भूपेंद्र यादव द्वारा दिए गए 0.19 फीसदी क्षेत्र के तर्क को जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा बताया. उन्होंने गणित समझाते हुए कहा,  "यह 0.19% का छोटा दिखने वाला आंकड़ा असल में 68,000 हेक्टेयर का विशाल क्षेत्र है. इतने बड़े पैमाने पर खनन से राजस्थान के पर्यावरण, जल स्तर और वन्यजीवों का जो विनाश होगा, उसकी भरपाई नामुमकिन है."

'पूंजीपतियों की सेवा में जुटी सरकार'

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार की मिलीभगत से राजस्थान की खनिज संपदा को पूंजीपतियों को सौंपने की तैयारी पूरी हो चुकी है. उन्होंने मुख्यमंत्री से सीधा सवाल किया कि वह जनता को यह बताएं कि दिल्ली से थोपे जा रहे इन खनन कानूनों पर वह राजस्थान के हित में रोक कैसे लगाएंगे?

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 23 Dec 2025 10:59 PM (IST)
Aravalli Rajasthan News Bhajan Lal Sharma CONGRESS
