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राजस्थान नगर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस का संकल्प पत्र जारी, जानें क्या हैं वादे?

राजस्थान के निकाय चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपना 10 गारंटी वाला संकल्प पत्र जारी कर दिया है. इसमें कांग्रेस ने घरों से मुफ्त कचरा उठाने, यूडी टैक्स की नए सिरे से समीक्षा जैसे वादे किये हैं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 05 Sep 2026 08:29 AM (IST)
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राजस्थान में हो रहे नगर निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के 10 बड़े संकल्प गिनाए. इनमें घरों से मुफ्त कचरा उठाने, यूडी टैक्स की नए सिरे से समीक्षा, सफाई कर्मियों की भर्ती, सीवरेज और एसटीपी की व्यवस्था, मास्टर प्लान तैयार करने से लेकर नगर निकायों के कामकाज में पारदर्शिता लाने की घोषणा शामिल है. 

डोटासरा ने कहा है कि सभी कामों और उनकी प्रगति का पूरा ब्यौरा वेबसाइट पर लगातार अपडेट किया जाएगा. उन्होंने कांग्रेस के संकल्प गिनाने के साथ ही बीजेपी के घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए उस पर सियासी निशाना साधा और बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया.

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कांग्रेस का सुशासन का वादा

डोटासरा ने कहा कि नगर निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस बोर्ड बनाकर स्थानीय सरकारों के जरिए सुशासन देने का काम करेगी. कांग्रेस के संकल्पों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की तर्ज पर पट्टा वितरण और कच्ची बस्तियों के नियमन, यूडी टैक्स को जनहित में तर्कसंगत बनाने, सीसी रोड और जल निकासी की समस्या दूर करने को प्राथमिकता देने की बात कही गई है.

सफाई कर्मियों की लंबित भर्ती पूरी करने और जरूरत के अनुसार हर साल नई भर्तियां निकालने का भी वादा किया गया है. घर-घर मुफ्त कचरा संग्रहण और उसकी रोजाना मॉनिटरिंग होगी. जहां सीवरेज लाइन नहीं है, वहां नई लाइन बिछाई जाएगी और जरूरत के मुताबिक एसटीपी बनाए जाएंगे.

भ्रष्टाचार रोकने का कांग्रेस का वादा

कांग्रेस ने बिना मास्टर प्लान वाले क्षेत्रों में आम जनता से सुझाव लेकर मास्टर प्लान बनाने, स्ट्रीट और एलईडी लाइट की व्यवस्था करने तथा निकायों के कामकाज की पूरी जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का संकल्प लिया है. आम लोगों के आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे और उनकी प्रगति भी वेबसाइट पर दिखाई जाएगी, ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लगे और पारदर्शिता बढ़े. हर क्षेत्र में जरूरत के मुताबिक मूलभूत ढांचे के बड़े काम प्राथमिकता से कराने का भी वादा किया गया है.

कांग्रेस का युवाओं पर दांव

डोटासरा ने कहा कि सभी 309 निकायों में स्थानीय मुद्दों के आधार पर जिला कांग्रेस कमेटियां अलग घोषणा पत्र जारी करेंगी. उन्होंने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशियों में 40 वर्ष से कम उम्र वालों की हिस्सेदारी 49.33 प्रतिशत और 50 वर्ष से कम उम्र वालों की हिस्सेदारी 76.25 प्रतिशत है. ओबीसी वर्ग से 48.15 प्रतिशत प्रत्याशी उतारे गए हैं.

BJP पर साधा निशाना

डोटासरा ने बीजेपी के एक लाख प्लॉट देने के वादे पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में भी यही घोषणा की गई थी, लेकिन ढाई साल बाद भी इसे पूरा नहीं किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में शहरों में सफाई, स्ट्रीट लाइट और विकास के काम प्रभावित हैं तथा नगर निकायों को मिलने वाली ग्रांट भी रोकी गई है.

डोटासरा ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है और कांग्रेस प्रत्याशियों पर दबाव बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस भाजपा के कथित कुशासन को खत्म करने और भ्रष्टाचार मुक्त स्थानीय निकायों के मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 05 Sep 2026 08:26 AM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS
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