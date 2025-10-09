अंता उपचुनाव: अपनी ही पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे यह कांग्रेस नेता! क्या बोले सुखजिंदर रंधावा?

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का एक बड़ा बयान सामने आया है. यह बयान राजस्थान में 11 नवंबर को होने जा रहे उपचुनाव को लेकर है, जहां पर नरेश मीणा कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे थे. उन्होंने टिकट की मांग को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट भी किया था. इस मामले में सुखजिंदर रंधावा की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा ट्विटर पर 'एमएलए' पैदा नहीं होते.

आपको बता दें, सुखजिंदर सिंह रंधावा आज स्वर्गीय रामेश्वर डूडी की शोकसभा में शामिल होने पहुंचे थे. इस उन्होने कहा, 'मेरे से गलती हो गई. मैं नरेश मीणा का वह ट्वीट नहीं देख पाया. अगर पहले देख लेता तो मैं उनसे मिलने चला जाता." उन्होंने आगे कहा, "मैं छोटा आदमी हूं और वह बहुत बड़े नेता हैं."

इतना ही नहीं, सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आगे कहा, "कांग्रेस में टिकट उसको मिलती है जो लॉयल होता है, ट्विटर पर एमएलए पैदा नहीं होते."

पांचवीं बार प्रमोद जैन भाया को अंता से टिकट

सुखजिंदर रंधावा के इस बयान के बाद अब सियासी माहौल गर्माया हुआ है. कांग्रेस ने अंता सीट पर पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को प्रत्याशी बनाया है. भाया को इस सीट पर पांचवीं बार टिकट दिया गया है, जिसमें वे दो बार चुनाव हारे और दो बार जीते हैं. इस बार उन्हें उपचुनाव में मैदान में उतर गया है.

नरेश मीणा ने किया चुनाव लड़ने का ऐलान

वहीं, नरेश मीणा ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने टिकट न मिलने का जिम्मेदार गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को बताया है.

नरेश मीणा ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने समर्थकों से सुझाव मांगे हैं. उन्होंने पूछा है कि क्या वे तीसरे मोर्चे से चुनाव लड़ें या फिर उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए? अब देखना होगा की नरेश मीणा थर्ड फ्रंट के साथ जाते हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं.