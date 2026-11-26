राजस्थान में सिरोही जिले की राजनीति में आज एक नया अध्याय जुड़ गया. जिला प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी गुमान सिंह देवड़ा ने जीत दर्ज करते हुए सिरोही के 15वें जिला प्रमुख बनने का गौरव हासिल किया. जिला मुख्यालय स्थित जिला परिषद कार्यालय में बुधवार को संपन्न हुई चुनाव प्रक्रिया में गुमान सिंह देवड़ा को कुल 27 में से 22 मत मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी गंगा सिंह को महज 5 मतों से संतोष करना पड़ा.

इस तरह कांग्रेस ने जिला प्रमुख की कुर्सी पर अपना कब्जा बरकरार रखते हुए स्पष्ट बहुमत के साथ जीत दर्ज की.उधर भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस हार पर निराशा जाहिर की है.

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बीजेपी उम्मीदवार की करारी हार

दरअसल, गुमान सिंह देवड़ा जिला परिषद के वार्ड संख्या-4 से निर्वाचित होकर सदस्य बने हैं. उन्होंने भाजपा के जिला महामंत्री गणपत सिंह राठौड़ कों भारी मतो से हराया. जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया. मतदान प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस के सभी 22 निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों ने उनके समर्थन में मतदान किया. वहीं भाजपा के पांचों निर्वाचित सदस्यों ने अपने प्रत्याशी गंगा सिंह के पक्ष में वोट दिया. नतीजतन गुमान सिंह देवड़ा ने 17 मतों के अंतर से जीत हासिल की.

संयम लोढ़ा ने भाजपा पर साधा निशाना, टिकट बिक्री के लगाए आरोप

कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के बाद कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई. पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि सिरोही के इतिहास में पहली बार भाजपा में टिकटों की नीलामी हुई और पैसे लेकर टिकट दिए गए. लोढ़ा ने कहा कि भाजपा को इसका राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ा और जिले में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा.

रक्षा भंडारी ने बताई हार की वजह, बयान के बाद चर्चाएं तेज

वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ. रक्षा भंडारी ने भी मीडिया से बातचीत की. जब उनसे जिले में भाजपा की हार और पांच सीटों तक सिमटने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को लेकर जनता में नाराजगी रही हो, जिसकी वजह से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा और हार की जिम्मेदारी ली. उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है.

प्रशासन रहा अलर्ट, शांतिपूर्ण संपन्न हुई चुनाव प्रक्रिया

जिला प्रमुख चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा. जिला परिषद कार्यालय में प्रवेश से पहले सुरक्षा जांच की गई और कड़ी निगरानी के बीच मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाई गई.

इस दौरान कांग्रेस की ओर से चुनाव प्रभारी एवं पूर्व विधायक मनीषा पंवार, पूर्व विधायक संयम लोढ़ा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. वहीं भाजपा की ओर से सुबह सांसद लुम्बाराम चौधरी और जिला अध्यक्ष डॉ. रक्षा भंडारी ने मोर्चा संभाला.

22 मतों के साथ गुमान सिंह देवड़ा की जीत ने सिरोही जिला परिषद की राजनीतिक तस्वीर स्पष्ट कर दी है. अब आगामी कार्यकाल में जिला प्रमुख के रूप में वे जिले के विकास और पंचायत राज व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे.

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