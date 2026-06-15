किताब, फूल और... जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन, लोगों से ये सामान लाने की अपील

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कार्यकर्ताओं से तिरंगा, किताब, फूल लाने की अपील.

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आज जयपुर के शहीद स्मारक पर नीट पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करने जा रही है. आपको बता दें कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कैम्पेनिंग के माध्यम से चर्चा में आईं कॉकरोच जनता पार्टी अब राष्ट्रीय मुद्दों पर मुखर होकर प्रदर्शन कर रही है. संस्थापक और फाउंडर अभिजीत दीपके देर रात जयपुर पहुंचे हैं और आज दोपहर तीन 3 गवर्नमेंट हॉस्टल स्थित शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करेंगे.

राजस्थान में 15 जून (सोमवार) को होने वाले अपने प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन से पहले, जयपुर पुलिस ने शुरू में उन्हें अनुमति देने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में कुछ शर्तों के साथ अनुमति दे दी है. दोपहर 3 बजे से शुरू होने वाले इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में छात्र और युवा शामिल होने की उम्मीद है.

कॉकरोच जनता पार्टी का आज बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, प्रकाश राज होंगे शामिल

प्रदर्शन को लेकर गाइडलाइन जारी

गौर हो कि राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (NEET) पेपर लीक, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर कॉक्रोच जनता पार्टी की ओर से पिछले दिनों दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर भी बड़ा प्रदर्शन किया था. इस दौरान उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी. वहीं, इस प्रदर्शन को अब दूसरे राज्यों तक भी फैलाया जा रहा है. यही नहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने जयपुर में होने वाले इस प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर गाइड लाइन भी जारी की है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बताया कि इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे.

कार्यकर्ताओं से तिरंगा, किताब और फूल लेकर आने की अपील

आशुतोष रांका ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो अपने साथ तिरंगा, किताब और फूल लेकर आयें. साथ ही उन्होंने कहा कि ये लड़ाई किसी एक संगठन की नहीं है, बल्कि देश भर के युवाओं और अभिभावकों की लड़ाई है. देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए हम सबको एक साथ आगे आना होगा. आज के प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफें की मांग उठाई जाएगी.

वहीं, इस प्रदर्शन को लेकर जयपुर कमिश्नरेट की ओर से सशर्त अनुमति दी गई है. प्रशासन की ओर से शर्तों के अनुसार, कार्यक्रम में 800 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. साथ ही कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था भी नहीं बिगड़नी चाहिए यदि शर्तों का उल्लंघन होता है तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल होने पहुंची महिला टीचर सस्पेंड, विवाद बढ़ा