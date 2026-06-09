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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानश्रीनाथजी के दरबार में नतमस्तक हुए CM भजनलाल, सप्तकोसीय परिक्रमा कर मांगी राज्य की खुशहाली

श्रीनाथजी के दरबार में नतमस्तक हुए CM भजनलाल, सप्तकोसीय परिक्रमा कर मांगी राज्य की खुशहाली

CM Bhajanlal Sharma News: मुख्यमंत्री ने पूंछरी के श्रीनाथजी मंदिर में सपत्नीक पूजा-अर्चना की. इसके बाद उन्होंने गोवर्धन की 21 किलोमीटर लंबी सप्तकोसीय परिक्रमा पूरी कर श्रद्धालुओं से संवाद किया.

By : सतपाल सिंह, भरतपुर | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 09 Jun 2026 04:47 PM (IST)
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राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार (9 जून) शाम डीग जिले के पूंछरी स्थित श्रीनाथजी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने सपत्नीक पूजा-अर्चना कर प्रदेश और देश की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की. मुख्यमंत्री के मंदिर पहुंचने पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, विधायक डॉ. शैलेष सिंह, बहादुर सिंह कोली, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत समेत कई जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया.

मंदिर में दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने सामान्य श्रद्धालु की तरह ‘7 दंडवती’ लगाकर गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की सप्तकोसीय परिक्रमा शुरू की. उन्होंने पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ परिक्रमा मार्ग पर यात्रा की. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनके साथ मौजूद रहे.

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परिक्रमा मार्ग पर उमड़ा जनसैलाब

करीब 21 किलोमीटर लंबी गोवर्धन परिक्रमा के दौरान जगह-जगह लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया. स्थानीय नागरिकों, साधु-संतों और श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर उनका अभिनंदन किया.

मुख्यमंत्री ने भी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया और उनसे आत्मीयता से मुलाकात की. पूरे परिक्रमा मार्ग में बोलो गिरिराज महाराज की जय के जयकारे गूंजते रहे और माहौल पूरी तरह भक्तिमय बना रहा.

मुकुट मुखारविंद में किया दुग्ध एवं जलाभिषेक

मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री ने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा पूरी की. इसके बाद उन्होंने मुकुट मुखारविंद मंदिर की तलहटी में पहुंचकर गिरिराज जी महाराज का दुग्ध एवं जलाभिषेक किया और विधिवत पूजा-अर्चना की. उन्होंने पूंछरी का लौठा स्थित श्रीनाथजी मंदिर में भी दर्शन किए.

दर्शन और पूजा के बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में मौजूद संतों, स्थानीय लोगों और दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं को अपने हाथों से प्रसादी वितरित की. इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं से बातचीत कर यात्रा के दौरान मिलने वाली सुविधाओं और व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली.

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विकास कार्यों की भी ली समीक्षा

अपने दो दिवसीय डीग दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर और डीग जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की. बैठक में क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.

इस मौके पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, ओंकार सिंह लखावत, विधायक डॉ. शैलेष सिंह, बहादुर सिंह कोली सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला.

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Published at : 09 Jun 2026 04:46 PM (IST)
Tags :
Shrinathji Temple CM Bhajanlal Sharma RAJASTHAN NEWS
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