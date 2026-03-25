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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan News: पीएम मोदी से सीएम भजनलाल शर्मा ने की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा

Rajasthan News: पीएम मोदी से सीएम भजनलाल शर्मा ने की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा

Rajasthan News In Hindi: भजनलाल शर्मा ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर विकास योजनाओं पर चर्चा की. जिससे राजस्थान की राजनीति में फेरबदल और नए समीकरणों की चर्चाएं तेज हुईं.

By : मुबारिक खान | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 25 Mar 2026 05:41 PM (IST)
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भजनलाल शर्मा का आज (25 मार्च) दिल्ली दौरा खासा अहम माना जा रहा है. क्योंकि यह नवरात्रि के पावन अवसर पर हुआ. इस दौरान उनकी मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी से संसद भवन में हुई. जहां प्रदेश के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चंदन की लकड़ी से बनी मां दुर्गा की देव प्रतिमा भेंट कर सांस्कृतिक भावनाओं का भी संदेश दिया. इस मुलाकात के बाद राजस्थान की राजनीति में नए समीकरणों और संभावित फैसलों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, जिससे इस दौरे का महत्व और बढ़ गया है.

सीएम भजनलाल ने पीएम मोदी से की मुलाकात

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे से प्रदेश के सियासी गलियारों में एक बार फिर मंत्रिमंडल फेरबदल सहित राजनीतिक नियुक्तियों की भी चर्चा शुरू हो चुकी है. हालांकि मुख्यमंत्री की यह मुलाकात केवल शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है. लेकिन प्रदेश में उनकी मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं. वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की है.

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पीएम से मुलाकात के सीएम ने शेयर की फोटो

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर तस्वीर भी शेयर की है. जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से भेंट कर राजस्थान के सर्वांगीण विकास एवं जन-कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में उनका बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त किया. उनकी दूरदर्शी सोच और स्पष्ट दिशा-निर्देश हमें एक समृद्ध राजस्थान के निर्माण की राह दिखाते हैं.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 25 Mar 2026 05:40 PM (IST)
Tags :
PM Narendra Modi Jaipur News Rajasthan News CM Bhajanlal Sharma DELHI NEWS
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