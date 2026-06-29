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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: CM भजनाल शर्मा के काफिले को VIP ट्रीटमेंट नहीं, रेड सिग्नल पर रुका, मोमोज गर्ल विवाद के बाद एक्शन

जयपुर: CM भजनाल शर्मा के काफिले को VIP ट्रीटमेंट नहीं, रेड सिग्नल पर रुका, मोमोज गर्ल विवाद के बाद एक्शन

Jaipur News: जयपुर में पिछले हफ्ते अपना काफिला निकलने के दौरान पुलिस कर्मी द्वारा मोमोज बेचने वाली युवती पर खौलता पानी डाले जाने की घटना के बाद वीआईपी कल्चर को लेकर राजस्थान सरकार विवादों में घिर गई

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 29 Jun 2026 08:56 AM (IST)
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जयपुर में मोमोज बेचने वाली गरीब लड़की के उपर गर्म पानी फेंकने के मामले को लेकर अब राजस्थान सरकार हरकत में आ गई है. राजस्थान के सीएम रविवार को आम लोगों की तरह रेड सिग्नल क्रॉस करते दिखाई दिए जिसका वीडियो भी सामने आया है. लोगों का कहना है कि पहले ही सरकार जाग जाती तो शायद युवती के साथ जलने की घटना नहीं होती. 

वहीं, घटना को लेकर बढ़ते आक्रोश के बाद प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि वो घायल युवती के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी. इस मामले में आरोपी ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल नरेंद्र के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है. कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया. 

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सीएम भजनलाल का काफिला आम जनता के बीच से गुजरा

दरअसल, जयपुर में पिछले हफ्ते अपना काफिला निकलने के दौरान पुलिस कर्मी द्वारा फुटपाथ पर मोमोज बेचने वाली युवती पर खौलता पानी डाले जाने की घटना के बाद वीआईपी कल्चर को लेकर राजस्थान सरकार विवादों में घिर गई.  इसके बाद राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की सरकार जागी और न केवल आरोपी पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ एक्शन लिया गया, बल्कि घायल युवती के इलाज का जिम्मा भी उठा लिया गया. वहीं, एक वीडियो भी सामने आया जहां सीएम का काफिला आम लोगों की तरह रास्ते से गुजरता दिखाई दिया. 

सीएम हर सिग्नल पर रुकते नजर आये

सीएम भजनलाल रविवार को जोधपुर से लौट के बाद एयरपोर्ट से अपने आवास जा रहे थे. इस दौरान रास्ते में जो भी ट्रैफिक सिग्नल रेड थे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला उन सभी जगह पर आम लोगों की तरह रुका. एयरपोर्ट से सरकारी आवास की तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी में 5 से 6 रेड सिग्नल पड़े थे. सीएम भजनलाल का काफिला सभी जगहों पर लोगों की भीड़ के बीच रोका गया. इस दौरान पूरे रास्ते कहीं भी नहीं रोका गया था. सीएम का काफिला आम लोगों की भीड़ के बीच गुजरता रहा. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोगों का कहना है कि काश अगर पहले ही वीआईपी कल्चर छोड़ दिया गया होता तो एक युवती को पुलिस की बर्बरता का शिकार न होना पड़ता.

क्या था युवती पर गर्म पानी फेकने का मामला?

गौर हो कि 19 जून को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले के गुजरने के दौरान सड़क खाली कराने की कार्रवाई की जा रही थी. इसी दौरान एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर आरोप है कि उसने मोमोज के ठेले पर रखे खौलते हुए पानी को धक्का मारा और वो पानी रेशू गुप्ता पर जा गिरा, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई. घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया, जिसके बाद सरकार को एक्शन लेना पड़ा.

जयपुर में ABP न्यूज़ की खबर का असर! युवती पर खौलता पानी फेंकने के आरोपी कांस्टेबल पर एक्शन

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 29 Jun 2026 08:56 AM (IST)
Tags :
Jaipur Police Bhajan Lal Sharma RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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