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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानCM भजनलाल ने लगाया किसानों को लूटने का आरोप,अशोक गहलोत बोले- 24 घंटें में माफी मांगें

CM भजनलाल ने लगाया किसानों को लूटने का आरोप,अशोक गहलोत बोले- 24 घंटें में माफी मांगें

सीएम भजनलाल ने अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जनता की भलाई के बजाय अपनी कुर्सी बचाई. इस पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम 24 घंटों के अंदर माफी मांगें.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 03 Nov 2026 08:51 PM (IST)
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राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. मुख्यमंत्री ने जयपुर में लोकतंत्र बचाओ- अराजकता हटाओ कार्यक्रम के दौरान गहलोत पर तीखा हमला बोलते हुए उनके शासनकाल को राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता संघर्ष और भ्रष्टाचार का दौर बताया. वहीं, अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री के आरोपों को झूठा और अनर्गल बताते हुए 24 घंटे में माफी मांगने की मांग की है. उन्होंने अनंता रिजॉर्ट को दिए गए विशेष पैकेज और आईएएस शिखर अग्रवाल से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं.

दरअसल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस सरकार के दौरान राजनीतिक अस्थिरता और कुर्सी के लिए संघर्ष देखा. गहलोत सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय होटल पॉलिटिक्स में उलझी रही. उन्होंने कांग्रेस में सत्ता संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि गहलोत ने अपने उपमुख्यमंत्री के लिए क्या-क्या नहीं कहा. हाल ही में कांग्रेस की रैली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भाषण दे रहे थे, लेकिन गहलोत को मंच पर जगह तक नहीं मिली. यह उनके कर्मों का फल है.

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'अशोक गहलोत ने किसानों को लूटने का काम किया'

सीएम भजनलाल ने कहा, "वे किसान के बेटे हैं और किसानों के हित में काम कर रहे हैं, जबकि गहलोत ने किसानों को लूटने का काम किया. उन्होंने गहलोत सरकार के दौरान आरपीएससी नियुक्तियों, पेपरलीक और भ्रष्टाचार के मामलों पर भी सवाल उठाए." मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि गहलोत के पीएसओ पेपरलीक मामले में गिरफ्तार हुए. जल जीवन मिशन घोटाले में तत्कालीन सरकार के मंत्री और अधिकारी जेल गए. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. गलती करने वाला कितना भी प्रभावशाली हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.

अशोक गहलोत ने किया पलटवार

वहीं मुख्यमंत्री के आरोपों पर अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि जोधपुर में मुख्यमंत्री ने बिना तथ्यों के अनर्गल बातें कही हैं. उनके बारे में झूठे आरोप लगाकर कपोल-कल्पित कहानी प्रचारित की गई, जिससे उन्हें पीड़ा पहुंची है. अशोक गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री आरोपों का विस्तृत विवरण तथ्यों और दस्तावेजों के साथ सार्वजनिक करें, अन्यथा 24 घंटे में माफी मांगें.

अनंता रिजॉर्ट को विशेष पैकेज देने के मामले में CM को घेरा

गहलोत ने अनंता रिजॉर्ट को विशेष पैकेज देने के मामले में मुख्यमंत्री की भूमिका पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जिस निवेश बोर्ड की बैठक में विशेष छूट देने का फैसला हुआ, उसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री हैं. गहलोत ने पूछा कि इस मामले की जांच मुख्यमंत्री के अधीन एसीबी से क्यों कराई जा रही है, सीबीआई को क्यों नहीं सौंपी जा रही? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के अधीन एजेंसी उनकी अध्यक्षता में हुए बोर्ड के फैसले की निष्पक्ष जांच कैसे कर सकती है.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 03 Nov 2026 08:51 PM (IST)
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