CM भजनलाल ने लगाया किसानों को लूटने का आरोप,अशोक गहलोत बोले- 24 घंटें में माफी मांगें

राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. मुख्यमंत्री ने जयपुर में लोकतंत्र बचाओ- अराजकता हटाओ कार्यक्रम के दौरान गहलोत पर तीखा हमला बोलते हुए उनके शासनकाल को राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता संघर्ष और भ्रष्टाचार का दौर बताया. वहीं, अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री के आरोपों को झूठा और अनर्गल बताते हुए 24 घंटे में माफी मांगने की मांग की है. उन्होंने अनंता रिजॉर्ट को दिए गए विशेष पैकेज और आईएएस शिखर अग्रवाल से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं.

दरअसल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस सरकार के दौरान राजनीतिक अस्थिरता और कुर्सी के लिए संघर्ष देखा. गहलोत सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय होटल पॉलिटिक्स में उलझी रही. उन्होंने कांग्रेस में सत्ता संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि गहलोत ने अपने उपमुख्यमंत्री के लिए क्या-क्या नहीं कहा. हाल ही में कांग्रेस की रैली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भाषण दे रहे थे, लेकिन गहलोत को मंच पर जगह तक नहीं मिली. यह उनके कर्मों का फल है.

'अशोक गहलोत ने किसानों को लूटने का काम किया'

सीएम भजनलाल ने कहा, "वे किसान के बेटे हैं और किसानों के हित में काम कर रहे हैं, जबकि गहलोत ने किसानों को लूटने का काम किया. उन्होंने गहलोत सरकार के दौरान आरपीएससी नियुक्तियों, पेपरलीक और भ्रष्टाचार के मामलों पर भी सवाल उठाए." मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि गहलोत के पीएसओ पेपरलीक मामले में गिरफ्तार हुए. जल जीवन मिशन घोटाले में तत्कालीन सरकार के मंत्री और अधिकारी जेल गए. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. गलती करने वाला कितना भी प्रभावशाली हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.

अशोक गहलोत ने किया पलटवार

वहीं मुख्यमंत्री के आरोपों पर अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि जोधपुर में मुख्यमंत्री ने बिना तथ्यों के अनर्गल बातें कही हैं. उनके बारे में झूठे आरोप लगाकर कपोल-कल्पित कहानी प्रचारित की गई, जिससे उन्हें पीड़ा पहुंची है. अशोक गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री आरोपों का विस्तृत विवरण तथ्यों और दस्तावेजों के साथ सार्वजनिक करें, अन्यथा 24 घंटे में माफी मांगें.

अनंता रिजॉर्ट को विशेष पैकेज देने के मामले में CM को घेरा

गहलोत ने अनंता रिजॉर्ट को विशेष पैकेज देने के मामले में मुख्यमंत्री की भूमिका पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जिस निवेश बोर्ड की बैठक में विशेष छूट देने का फैसला हुआ, उसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री हैं. गहलोत ने पूछा कि इस मामले की जांच मुख्यमंत्री के अधीन एसीबी से क्यों कराई जा रही है, सीबीआई को क्यों नहीं सौंपी जा रही? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के अधीन एजेंसी उनकी अध्यक्षता में हुए बोर्ड के फैसले की निष्पक्ष जांच कैसे कर सकती है.