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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानCEC विवाद पर CM भजनलाल शर्मा का कांग्रेस पर हमला, 'बिना फैक्ट...'

CEC विवाद पर CM भजनलाल शर्मा का कांग्रेस पर हमला, 'बिना फैक्ट...'

सीईसी ज्ञानेश कुमार को लेकर जारी विवाद पर राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस हमेशा से यही करते रहे हैं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 27 Sep 2026 03:28 PM (IST)
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चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लगाए गए आरोपों को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि बिना तथ्यों और सबूतों के सिर्फ एक रिपोर्ट के आधार पर संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़ा करना लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है. 

सीएम भजनलाल शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाते हुए कहा, ''राहुल गांधी और कांग्रेस हमेशा से यही करते रहे हैं. उन्होंने विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करने का काम किया है.'' 

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CM भजन लाल शर्मा ने राहुल गांधी से पूछे कई सवाल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कई सवाल पूछे हैं. उन्होंने कहा कि जो आरोप लगाए हैं तो क्या वह उनके सबूत लोगों के सामने पेश करेंगे? अगर वह ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो क्या वह देश से माफी मांगेंगे? 

संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करके कांग्रेस और कमजोर होगी- CM

राजस्थान के सीएम ने आगे कहा, ''कांग्रेस जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम कर रही है, उससे आने वाले दिनों में वह और कमजोर होगी. कांग्रेस को अब जनता के बीच जाकर उनके लिए काम करने की जरूरत है. जनता ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह नकार दिया है 
लेकिन कांग्रेस पार्टी इसे मानने को कतई तैयार नहीं है. 

कांग्रेस जहां भी चुनाव हारती है तो कोई बहना ढूंढती है- CM

उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस जहां भी चुनाव हारती है, उसके लिए कोई ना कोई बहाना खोजने की कोशिश करती है. सीएम ने नसीहत देते हुए कहा, ''कांग्रेस ने अगर अपना रवैया नहीं बदला और इसी तरह से काम करती रही तो आने वाले दिनों में वह और रसातल में जाएगी. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ भी मौजूद थे.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 27 Sep 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
Gyanesh Kumar BHAJANLAL SHARMA RAJASTHAN NEWS
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