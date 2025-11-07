अगर यह कहा जाए कि बीते दिन 6 नवंबर को अंता विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में राजस्थान की राजनीति में बड़ी तस्वीर उभरती दिखी, तो यह गलत नहीं होगा क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहली बार एक साथ मंच साझा करते हुए नजर आए.

दोनों नेताओं ने अंता विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल सुमन के समर्थन में मांगरोल कस्बे में संयुक्त रोड शो किया. इसे प्रदेश की सियासत में BJP की “एकता की तस्वीर” माना जा रहा है, खासकर तब जब पार्टी के भीतर आपसी समीकरणों पर लगातार सवाल उठते रहे हैं.





2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो, जनता का उत्साह चरम पर

मांगरोल कस्बे में करीब 2.5 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी. रास्ते में 50 से अधिक स्वागत द्वार बनाए गए और कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं पर पुष्पवर्षा की। सुभाष चौक से शुरू होकर सीसवाली तिराहे तक चले इस शो में मुख्यमंत्री शर्मा, वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और उम्मीदवार मोरपाल सुमन खुली छत वाले वाहन पर सवार होकर जनता का अभिवादन करते नजर आए. BJP नेताओं का कहना है कि यह कार्यक्रम 11 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले पार्टी की मजबूती और एकजुटता का संदेश देने के लिए आयोजित किया गया.





सरकार देगी 4 लाख नौकरियां- भजनलाल शर्मा

रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री शर्मा ने प्रदेश में किए गए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए युवाओं को आश्वासन दिया कि उन्हें रोजगार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार अपने कार्यकाल में चार लाख नौकरियां देने के लिए प्रतिबद्ध है. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शर्मा ने कहा कि BJP सरकार विकास और गरीबों-किसानों के कल्याण पर केंद्रित है, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में केवल भ्रष्टाचार और झूठ का बोलबाला था. उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस सरकार के समय जहां बार-बार पेपर लीक होते थे, वहीं उनकी सरकार के दो सालों में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है.





वसुंधरा राजे ने उठाया किसानों का मुद्दा, मांगा उचित मुआवजा

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने संबोधन में क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा. उन्होंने कहा कि फसल नुकसान को मापदंड से बाहर माने जाने के कारण किसानों को बहुत कम मुआवजा मिल रहा है. राजे ने मांग की कि इस नुकसान को एसडीआरएफ मानदंडों के तहत शामिल किया जाए ताकि किसानों को पर्याप्त राहत मिल सके. उन्होंने पार्वती नदी से बजरी निकासी संबंधी निविदाओं के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया, जिस पर शर्मा ने आश्वासन दिया कि सरकार इस पर विचार करेगी। अंता विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को मतदान और 14 नवंबर को मतगणना होगी. BJP ने मोरपाल सुमन को उम्मीदवार बनाया है जबकि कांग्रेस से पूर्व मंत्री प्रमोद जैन मैदान में हैं. यह सीट बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की अयोग्यता के कारण रिक्त हुई थी.