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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानझुंझुनूं में करंट लगने से 8 मजदूरों की मौत के बाद बवाल, CM भजनलाल ने दिए जांच के आदेश

झुंझुनूं में करंट लगने से 8 मजदूरों की मौत के बाद बवाल, CM भजनलाल ने दिए जांच के आदेश

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश देते हुए UDH विभाग के मंत्री झाबर सिंह खर्रा को घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव के कामों की मॉनिटरिंग के लिए भेजा है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 02 Nov 2026 04:20 PM (IST)
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राजस्थान के झुंझुनूं में सोमवार (2 नवंबर) को सड़क बनाते वक्त मशीन में करंट आने से आठ मजदूरों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अधिकारियों से फोन पर बात कर घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं. घटना के बाद ग्रामीणों में गुस्सा है. 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश देते हुए UDH विभाग के मंत्री झाबर सिंह खर्रा को घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव के कामों की मॉनिटरिंग के लिए भेजा है. मंत्री सड़क जाम किए हुए हैं नाराज ग्रामीणों से भी बातचीत करेंगे.

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वहीं इस हादसे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, गवर्नर हरिभाऊ बागडे, विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने दुख जताया है. सभी नेताओं ने शोक संदेश जारी कर मृतकों को श्रद्धांजलि दी है. परिवार वालों को यह दुख सहन करने की शक्ति दिए जाने की प्रार्थना की है.

हादसे में 5 लोग झुलसे

बता दें कि झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी इलाके के चापोली गांव में सड़क निर्माण कार्य के दौरान करंट लगने से आठ मजदूरों की मौत हो गई. इस हादसे में कई अन्य लोग भी झुलस गए. पुलिस के अनुसार, यह घटना तब हुई जब सड़क निर्माण के दौरान बजरी मिलाने वाली एक मशीन ऊपर से गुजर रही हाई-टेंशन बिजली लाइन के संपर्क में आ गई. मशीन में बिजली का करंट फैल गया, जिसकी चपेट में वहां काम कर रहे मजदूर आ गए. मृतक मंडावरा और छापोली के रहने वाले बताए जा रहे हैं. वहीं, पांच घायलों में तीन महिलाएं शामिल हैं.

घटना पर लोगों में भारी आक्रोश

उदयपुरवाटी पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी रामपाल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मशीन के हाई-वोल्टेज बिजली लाइन के संपर्क में आने से मजदूरों को करंट लग गया. हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया. इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया, वे मौके पर इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन किया. ग्रामीणों ने मौतों पर रोष प्रकट किया और निर्माण स्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की मांग की. ग्रामीणों ने वहां धरना भी दिया.

ये भी पढ़ें: राजस्थान के झुंझुनूं में बड़ा हादसा: 11 हजार वोल्ट की लाइन की चपेट में आए मजदूर, 8 की मौत

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 02 Nov 2026 03:31 PM (IST)
Tags :
Bhajan Lal Sharma RAJASTHAN NEWS
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