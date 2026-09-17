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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानPM मोदी के जन्मदिन पर CJP ने भी जलाए दीये, आशुतोष रांका बोले- 'कामना करते हैं कि...'

PM मोदी के जन्मदिन पर CJP ने भी जलाए दीये, आशुतोष रांका बोले- 'कामना करते हैं कि...'

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर देशभर में 'आशीर्वाद का दीया' जलाया जा रहा है. इस बीच जयपुर में सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने भी दीया जलाया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 17 Sep 2026 06:12 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कॉकरोच जनता पार्टी ने जयपुर में 'आशीर्वाद का दीया' जलाया है. सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका की अगुवाई में जयपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में कॉकरोच जनता पार्टी की कोर टीम के सदस्य हाथ में जलता हुआ दीया लेकर खड़े हुए थे. 

यह दीये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जलाए गए थे. कॉकरोच जनता पार्टी ने मौके पर इन दीयों की तरह ही सरकारी स्कूलों के भी जगमग होने की कामना की है. रांका ने कहा है कि राजस्थान समेत दूसरे राज्यों की सरकारों को सरकारी स्कूलों की बदहाली को दूर कर उन्हें इन दीयों की तरह जगमग रखने की अपील की जा रही है.

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स्कूल देखो अभियान होगा तेज- सीजेपी

इस मौके पर कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने 'स्कूल देखो अभियान' को और तेज करने का ऐलान किया है. इसके साथ ही अब आदिवासी बाहुल्य इलाकों में चलने वाले सरकारी स्कूलों पर फोकस करने की बात कही गई है. इस बीच राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को अल्टीमेटम दिया गया है. उनसे जल्द से जल्द सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने को कहा गया है. 

सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा है कि अगर राजस्थान सरकार अब भी एक्शन मोड में नहीं आई तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. राजस्थान के साथ ही देश के दूसरे राज्यों में भी स्कूल देखो अभियान में और तेजी लाई जाएगी. उनके मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी स्कूलों की हालत बेहतर देखना चाहती है. 

'जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करना'

रांका का कहना है कि सीजेपी सरकारों और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करना चाहती है. उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था में बदलाव करना चाहते हैं. आशुतोष रांका ने दावा किया कि जयपुर के रामपुर-कंवरपुरा इलाके के वार्ड में बीजेपी को कॉकरोच जनता पार्टी के स्कूल देखो अभियान की वजह से ही हार का सामना करना पड़ा. 

बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी की टीम पर इसी इलाके में हमला किया गया था. रांका का दावा है कि राजस्थान के नगर निकाय चुनाव में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से ही बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं और साथ ही नोटा को भी इस बार रिकॉर्ड वोट मिले हैं.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 17 Sep 2026 06:08 PM (IST)
Tags :
CJP NARENDRA MODI RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS Ashutosh Ranka
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